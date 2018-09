Genova | presidente Autorità Portuale | In un mese perso oltre un milione e mezzo di

MATTARELLA “PER Genova SCELTE CONCRETE RAPIDE”/ Ultime notizie - il monito del presidente al governo : MATTARELLA “SCELTE CONCRETE per GENOVA”. Ultime notizie, il monito del presidente “Bisogna ricostruire uniti e in tempi rapidi”. Le parole del capo dello stato a un mese dalla tragedia(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 09:50:00 GMT)

Ponte Genova - il presidente di Autostrade : "Abbiamo il diritto e il dovere di ricostruire" : A parlare è Fabio Cerchiai che, convenzione alla mano, sostiene che "il ministero dei Trasporti ha l'obbligo di documentare le eventuali violazioni del concessionario, cosa che fino ad oggi non ha fatto".

Il ministro dei Trasporti ha sostituito il presidente della commissione di inchiesta sul ponte di Genova : Roberto Ferrazza, che aveva autorizzato i lavori di ristrutturazione del ponte, è stato giudicato in conflitto di interessi: per la stessa ragione ha lasciato la commissione anche Antonio Brencich The post Il ministro dei Trasporti ha sostituito il presidente della commissione di inchiesta sul ponte di Genova appeared first on Il Post.

Il ministro dei Trasporti ha revocato l’incarico al presidente della commissione di inchiesta sul ponte di Genova : Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha revocato l’incarico al presidente della commissione di inchiesta sul ponte di Genova Roberto Ferrazza, giudicato in conflitto di interessi. Ferrazza, infatti, aveva già fatto parte della commissione che aveva autorizzato i lavori di ristrutturazione The post Il ministro dei Trasporti ha revocato l’incarico al presidente della commissione di inchiesta sul ponte di Genova appeared first on ...

Ponte di Genova - presidente commissione del Ministero : “Diverse concause per il crollo ” : Il crollo di Ponte Morandi potrebbe esser stato determinato da «una serie di concause» e non solo dalla rottura di uno strallo. Lo ha detto Roberto Ferrazza, presidente della commissione ispettiva del Mit, al termine del sopralluogo sulle macerie di Ponte Morandi: «Il Ponte si è prima piegato e poi è caduto. Ci sono stati diversi fattori che hanno ...

Presidente Conte : Non lasceremo Genova sola… pronti 28 milioni e 470 mila euro : Tenuti i Funerali di Stato, adesso si pensa subito a sistemare le cose, lo dice il Presidente Conte “Come abbiamo detto il governo è con Genova e con i genovesi e non solo a parole, ma con gesti concreti”. Così il premier Giuseppe Conte ha sottolineato l’impegno dell’esecuitvo nell’affrontare la tragedia del 14 agosto. “Nell’immediatezza del crollo – ha scritto su Facebook – avevamo stanziato ...

La profonda ferita di Genova - la misura del Paese e il Presidente umano : Genova c'era. Sobria, attonita, determinata nella ricerca della verità. Il crollo del Ponte Morandi ha creato una ferita profonda ma ha anche unito, questa la metafora che il cardinale Bagnasco, che ...

Presidente Ordine Ingegneri : 'Nessun parallelo tra i due ponti di Genova e Catanzaro' : ... quello di Genova e quello di Catanzaro, solo per essere stati progettati dallo stesso ingegnere Riccardo Morandi, che è stato un eminente professionista e che ha operato in tutto il mondo con ...

L'ex presidente di Confindustria Genova sul crollo del viadotto : "La mia fu una provocazione" : Dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, fanno discutere ancora oggi, a distanza di sei anni, le polemiche per una frase dell'allora presidente di Confindustria Genova che, per provocazione, preannunciò la tragedia, e le repliche del M5S, che citava rapporti di Autostrade per l' Italia sulla tenuta della struttura."Quando tra dieci anni il Ponte Morandi crollerà, e tutti dovremo stare in coda nel traffico per delle ore, ci ...

