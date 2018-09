Genova | niente calcio nei giorni feriali

Ponte Genova - decreto beffa : niente commissario - slittano i lavori : dal nostro inviato Genova Un decreto a metà. Un accordo che è solo la copertina di un testo che è ancora tutto da scrivere: il commissario straordinario non c'è...

PONTE Genova - IL NUOVO PROGETTO DI RENZO PIANO/ Ultime notizie : niente più case - sotto ci sarà un parco : RENZO PIANO, NUOVO PONTE GENOVA: “Durerà mille anni”. Ultime notizie, pronto in 13 mesi, "sarà come una nave". E' stato presentato quest'oggi il PROGETTO per il NUOVO viadotto(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 01:00:00 GMT)

Renzo Piano e l’Idea del nuovo ponte di Genova/ Ultime notizie : 43 lampioni - niente stralli e tanta sobrietà : Renzo Piano, da Toti con plastico per nuovo ponte Genova: “Ci sarà il ricordo della tragedia”. Le Ultime notizie sull'idea del grande architetto genovese per il viadotto(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 08:00:00 GMT)

Ponte Morandi - Delrio (Pd) : “Ci aspettavamo proposte concrete. Non c’è niente per Genova e genovesi” : Graziano Del Rio durante l’audizione del Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli alle Commissioni VIII di Aula e Senato: “Ci aspettavamo un avanzamento nella scoperta delle verità dei fatti. Qualcosa studiata, per i genovesi. Una serie di proposte o magari una legge speciale oppure un decreto per non far pagare i mutui delle case danneggiate. O investimenti per il porto. O un’idea su chi ricostruirà il Ponte e la ...

Gli sfollati di Genova non si fidano di Autostrade : "Non firmiamo niente - vogliamo prima capire" : Sono già alcune decine i cittadini sfollati da via Porro, a causa del crollo di ponte Morandi, che da ieri pomeriggio si sono avvicendati al "punto di contatto" aperto da Autostrade presso la scuola Caffaro, in via Gaz, non lontano dal varco nord della zona rossa di via Fillak. Si tratta di uno dei due sportelli attivati per fornire informazioni sui primi contributi legati al fondo aperto dalla società. L'altro si trova al centro ...

Genova - niente pedaggio da Ovest a Est : A una settimana dal crollo di ponte Morandi, proseguono i lavori di rimozione delle macerie dal greto del Polcevera. E Autostrade amplia il tratto gratuito

Crollo Genova - Toninelli : 'E' conveniente nazionalizzare Autostrade' - Giorgetti : 'Non mi convince' : "L'eventuale nazionalizzazione di Autostrade sarebbe conveniente: ricavi e margini tornerebbero in capo allo Stato attraverso i pedaggi, da utilizzare per rafforzare qualità dei servizi e sicurezza ...

Genova - niente scuse alle vittime Parole studiate con gli avvocati : A cinque giorni dalla terribile tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova, è stata finalmente indetta la conferenza stampa da parte di Autostrade per l'Italia, presieduta dal Presidente Fabio Cerchiai e dall'Amministratore delegato Giovanni Castellucci Segui su affaritaliani.it

Crollo ponte Genova : Autostrade - da noi mezzo mld. Di Maio - niente elemosine : "Mi scuso profondamente". Lo ha detto l'ad di Autostrade Castellucci. "Ripristinare il prima possibile la viabilità e ricostruire il ponte sul Polcevera. E' il nostro primo impegno. Abbiamo un ...

La Puglia per Genova : domani niente concerto per la Notte della Taranta né terra del mare a Bari Un minuto di silenzio a Lecce nel giorno ... : Festa del mare a Bari, niente spettacoli domani. niente concerto a Castrignano de'Greci nel sabato precedente il concertone della Notte della Taranta. Sempre nel Salerno, il sindaco di Lecce chiede ai concittadini di osservare un ...

Lega Pro : niente Coppa Italia domenica per Genova : La Lega Pro si ferma: adesso è ufficiale. "In segno di rispetto e vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti da una tragedia immane come quella di Genova, il campionato ha deciso di fermarsi", ...

Genova - domani niente Cdm straordinario : ANSA, - Genova, 17 AGO - Il consiglio dei ministri straordinario previsto domani a Genova non si terrà. Il premier e i ministri dopo le esequie rientreranno a Roma. E' quanto è emerso in una riunione ...