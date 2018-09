Genova | Autostrade avrà 30 giorni per pagare il nuovo ponte

Decreto Genova : "Autostrade ha 30 giorni per soldi ricostruzione"/ Ponte Morandi - Conte 'stoppa' Aspi : Ponte Morandi, anticipazioni Decreto Genova: 'Autostrade ha 30 giorni per soldi ricostruzione'. Ultime notizie, premier Conte: 'fuori Aspi'.

Decreto Genova : “Autostrade ha 30 giorni per soldi ricostruzione”/ Ponte Morandi - Conte ‘stoppa’ Aspi : Ponte Morandi, anticipazioni Decreto Genova: "Autostrade ha 30 giorni per soldi ricostruzione". Ultime notizie, premier Conte: "fuori Aspi da Consorzio per nuovo viadotto"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 19:16:00 GMT)

Ponte Genova : Conte - Autostrade non farà parte del Consorzio : 'Autostrade è fuori. Non è assolutamente Contemplato che faccia parte del Consorzio. parteciperà finanziariamente alla ricostruzione'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a ...

Conte : Autostrade non parteciperà a ricostruzione ponte Genova : Roma, 20 set., askanews, - Autostrade per l'Italia non parteciperà alla ricostruzione del ponte di Genova, neanche all'interno di un consorzio. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza ...

Genova - Toti : “Oggi il piano demolizione del ponte da Autostrade - lo invieremo al governo” : “Il decreto Genova è stato oggetto di una lunga riunione con il governo, certo è che ognuno mantiene le sue perplessità: noi siamo stati chiarissimi, abbiamo detto che per Genova la priorità è costruire il ponte. Ogni altro obiettivo viene dopo la ricostruzione del ponte. Come Regione Liguria ho chiesto ad Autostrade un piano di demolizione del ponte e oggi Società Autostrade ci presenterà il piano che noi manderemo al commissario di ...

Genova - il ponte a spese di Autostrade : il commissario deciderà chi lo costruisce : ROMA Adesso è anche scritto nero su bianco. A pagare sarà Autostrade. Dovrà essere infatti il 'concessionario del tratto autostradale tenuto in quanto tale responsabile del crollo a far fronte alle ...

Genova - Autostrade per l'Italia punta alla trasparenza : sul sito schede informative : Per consentire a tutti i cittadini di avere accesso ad informazioni corrette e verificate, garantendo la massima trasparenza sull'operato della società, Autostrade per l'Italia ha pubblicato sul ...

Inchiesta sul ponte di Genova - la strana mail e l'ipotesi di depistaggio. E' scontro tra Cesi e Autostrade : Tra i vari aspetti relativi al disastro del ponte Morandi di Genova su cui indaga la magistratura vi sarebbe ora anche quello di un tentativo di depistaggio. Secondo quanto scrive Fiorenza Sarzanini ...

Genova - l'ombra del depistaggio Quella strana mail ad Autostrade... : Nella notte dopo la tragedia di Genova i consulenti reinviano un vecchio dossier ad Autostrade e nella mail scrivono una conclusione diversa che "scagiona" l'azienda. Mossa per depistare le indagini? Segui su affaritaliani.it