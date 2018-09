Gambit gratis in Destiny 2 per tutti i giocatori | per quanto si potrà giocare

optimaitalia

(Di giovedì 20 settembre 2018)2 I Rinnegati, tra le altre cose, mette a disposizione anche una nuova modalità multiplayer chiamata. Oggi Bungie ha annunciato a sorpresa una bella notizia, che farà felici. Parliamo dell'accesso gratuito alla modalitàper, anche per chi non ha acquistato l'espansione2 I Rinnegati.La nuova modalità PvE e PvP saràper tutto il weekend: questa è in realtà la seconda volta che questa modalità viene aperta adopo la pubblicazione del DLC, di cui a brevissimo uscirà la nostra recensione. A corredo c'è anche un nuovo trailer per promuovere questa prova gratuita. Date e orari precisi? L'accesso gratuito inizierà da venerdì 21 settembre alle 19:00 e durerà fino al 23 settembre.è una modalità pensata da Lars Bakken e di Robbie Stevens di Bungie, sia competitiva che cooperativa, dove il PvE e PvP si uniscono per ...