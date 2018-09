Galaxy Note 9 | Samsung rilascia l’aggiornamento per il tasto Bixby

Samsung Galaxy S9 avrà la funzione flaw detection di Galaxy Note 9 con Android 9 Pie : Il team di XDA ha anche trovato prove dello sviluppo di Samsung Galaxy S10 e di un aggiornamento dell'APK per Samsung, inoltre ha scoperto la presenza dell flaw detection, una delle nuove funzionalità della fotocamera di Samsung Galaxy Note 9 che ora è presente anche per Samsung Galaxy S9 nella versione Android Pie. L'articolo Samsung Galaxy S9 avrà la funzione flaw detection di Galaxy Note 9 con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Recensione Samsung Galaxy Note 9 - lo smartphone che si trasforma in taccuino per sfidare iPhone Xs Max : Galaxy Note 9 parte da un prezzo di 1.029 euro. È l’attuale smartphone di punta di Samsung, come sempre basato su sistema operativo Android. Ha un schermo molto grande, da 6.4 pollici, e questo lo mette in diretta competizione con una delle ultime creature di casa Apple, iPhone Xs Max (6.5 pollici, 1.2.89 euro per la versione base da 64 GB di memoria). Questi due pesi massimi offrono il meglio della tecnologia attualmente disponibile in ...

Addio agli avvii involontari di Bixby 2.0 su Samsung Galaxy Note 9 : alert anche per S9 e S8 : In questi mesi parlando di Bixby 2.0 ci siamo concentrati quasi esclusivamente sulla questione inerente la lingua italiana, con alcuni indizi che lasciano ben sperare il pubblico ansioso si fare questo step, ma gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy Note 9 nel corso delle ultimissime ore hanno ricevuto un aggiornamento per l'assistente vocale legato prevalentemente ad una funzione specifica. In attesa di saperne di più anche sul versante ...

Bixby si aggiorna su Galaxy Note 9 : basta avvii accidentali : Bixby sta ricevendo un piccolo aggiornamento su Samsung Galaxy Note 9 che pone rimedio al problema degli avvii accidentali. L'articolo Bixby si aggiorna su Galaxy Note 9: basta avvii accidentali proviene da TuttoAndroid.

Se acquisti un Galaxy Note 9 Samsung ti regala una MicroSD : A partire dal 10 settembre, Samsung ha avviato una promozione riguardante il suo ultimo top di gamma, il Galaxy Note 9. Per chi lo ha già acquistato, o intende farlo, Samsung invierà in omaggio una MicroSD della capacità pari a quella della memoria interna del dispositivo acquistato. A confermarlo anche il sito Androiday.com, il quale sottolinea anche le intenzioni di Samsung di “puntare a 360 gradi su questo nuovo device”. Quest’anno, il ...

Galaxy Note Edge aggiornamento a sorpresa di metà settembre 2018 : A sorpresa Samsung rilascia un aggiornamento firmware per il Galaxy Note Edge a metà settembre 2018: ecco i dettagli sulle novità.Segnaliamo ai possessori italiani di un Samsung Galaxy Note Edge (SM-N915FY) (dispositivo del 2014) che veramente a sorpresa oggi l’azienda coreana ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware.Galaxy Note Edge aggiornamento a sorpresa di metà settembre 2018: i dettagliSi tratta del firmware ...

Galaxy Note 8 si aggiorna a metà settembre : Super Slow Motion e Ar Emoji : Samsung ha iniziato in Italia il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware a metà settembre 2018 per il Galaxy Note 8: ecco le novità al riguardo.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy Note 8 (SM-N950F) No Brand, quindi non acquistato direttamente da operatore telefonico, che da qualche ora è disponibile un nuovo aggiornamento firmware.Galaxy Note 8 si aggiorna a metà settembre: arrivano i video in Super Slow Motion e le ...

Super fotocamera Samsung Galaxy Note 8 no brand Italia : aggiornamento di settembre - presto per S8? : Ecco arrivare l'aggiornamento di settembre per il Samsung Galaxy Note 8 no brand Italia, quello che tanti possessori stavano aspettando per la rivoluzione che apporterà lato fotocamera. Si tratta del pacchetto che dovrebbe introdurre le attesissime AR Emoji ed il Super Slow Motion, funzionalità che dovrebbero approdare anche sul Galaxy S8. Il pacchetto in questione risponde alla serie N950FXXU5CRHA, con CSC N950FOXM5CRHA, CHANGELIST 13688770, ...

Imbarazzante incidente per Samsung Galaxy Note 9 a fuoco? Indagine tutta aperta : Un Samsung Galaxy Note 9 a fuoco in un ascensore a New York? La protagonista dell'episodio, suo malgrado, è la proprietaria del phablet nuovo di zecca ossia un agente immobiliare di Long Island la quale afferma di aver subito un'esperienza a dir poco traumatica. La vicenda, tuttavia, è tutta da verificare e include degli aspetti per il momento non chiari, vediamoli nello specifico. L'episodio del Samsung Galaxy Note 9 sarebbe avvenuto lo ...

Galaxy Note 9 la nuova colorazione argento arriverà anche in Italia? : Nuovi rumors affermano che Samsung nel prossimo futuro lancerà la nuova colorazione argento per il Galaxy Note 9 in altri 29 paesi in tutto il mondo compresa l’Italia.Qualche giorno fa è stata pre-annunciata una nuova colorazione, appunto la colorazione argento, per il Samsung Galaxy Note 9 commercializzato negli Stati Uniti.Samsung Galaxy Note 9 colorazione argento in arrivo in altri 29 paesi dopo gli Stati Uniti?La colorazione argento ha ...

