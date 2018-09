Galaxy A5 2017 si aggiorna a metà settembre 2018 | ecco le novità del firmware

Samsung Galaxy J3 (2017) Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Samsung Galaxy J3 (2017) è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Samsung Galaxy J3 (2017) Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Samsung Galaxy J3 (2017)? Stai pensando di Comprare Samsung Galaxy J3 (2017)? In […]

Samsung Galaxy A5 (2017) e Galaxy J2 Pro (2018) ottengono la TWRP ufficiale : Samsung Galaxy A5 (2017) e Galaxy J2 Pro (2018) hanno ottenuto il supporto ufficiale TWRP, la recovery custom più cara agli amanti del modding. L'articolo Samsung Galaxy A5 (2017) e Galaxy J2 Pro (2018) ottengono la TWRP ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Il Samsung Galaxy J5 (2017) riceve le patch di sicurezza di settembre - il Samsung Galaxy Xcover 4 l’update ad Android 8.1 Oreo : Il Samsung Galaxy J5 (2017) e il Samsung Galaxy Xcover 4 ricevono due importanti aggiornamenti. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte L'articolo Il Samsung Galaxy J5 (2017) riceve le patch di sicurezza di settembre, il Samsung Galaxy Xcover 4 l’update ad Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Galaxy A5 2017 si aggiorna a inizio settembre 2018 : ecco il nuovo firmware : Samsung ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware per il Galaxy A5 2017 (no Brand) ad inizio settembre 2018: ecco le novità e i dettagli.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy A5 2017 (SM-A520F) No Brand, ovvero non acquistato direttamente tramite operatore telefonico, che è disponibile un nuovo aggiornamento.Galaxy A5 2017: ecco i dettagli sul nuovo aggiornamento firmware di inizio settembre 2018Infatti ...

Volantino MediaWorld del 6 settembre : Samsung Galaxy S7 - S8 e Huawei P8 Lite 2017 a prezzo basso (a rate) : Ecco a voi il Volantino MediaWorld 'I Super Eroi del Tasso Zero', in corso di validità da oggi 6 settembre, fino al giorno 12 del mese. La forza di questa campagna promozionale consiste nella proposta rateale: sceglierete voi se pagare in 10, 20 o 25 comode rate mensili, naturalmente a tasso zero. Tra i prodotti a prezzo scontato l'intramontabile Samsung Galaxy S7, vostro in 25 rate da 11.96 euro ciascuna (la cifra complessiva è di 299 euro, ...

Tre offre Samsung Galaxy Note 9 da 22 euro al mese - Vodafone il Galaxy J5 (2017) a rate da 4 - 99 euro : Samsung Galaxy Note 9 arriva sul listino Tre con prezzi che partono da 22 euro al mese più anticipo e rata finale e nel mentre Vodafone proroga una promozione destinata per alcuni utenti relativa al Samsung Galaxy J5 (2017), proposto a 4,99 euro al mese più un anticipo di 9,99 euro. L'articolo Tre offre Samsung Galaxy Note 9 da 22 euro al mese, Vodafone il Galaxy J5 (2017) a rate da 4,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A5 (2017) e Honor 7X ricevono le patch di sicurezza di agosto : Samsung Galaxy A5 (2017) e Honor 7X si aggiornano in Italia e ricevono - seppur in evidente ritardo - le patch di sicurezza di agosto 2018 L'articolo Samsung Galaxy A5 (2017) e Honor 7X ricevono le patch di sicurezza di agosto proviene da TuttoAndroid.

Anche Samsung Galaxy J5 2017 riceve l’aggiornamento ad Android 8.1 Oreo : Samsung Galaxy J5 (2017) sta ricevendo l'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo, con le patch di sicurezza di agosto, a partire dalla Polonia. L'articolo Anche Samsung Galaxy J5 2017 riceve l’aggiornamento ad Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Vodafone propone Samsung Galaxy J5 (2017) con 9 - 99 euro di anticipo : Vodafone propone Samsung Galaxy J5 (2017) ad alcuni clienti, con un anticipo di 9,99 euro e 30 rate: ecco i dettagli dell'offerta presentata dall'operatore tramite SMS e disponibile sul sito. L'articolo Vodafone propone Samsung Galaxy J5 (2017) con 9,99 euro di anticipo proviene da TuttoAndroid.

Importanti aggiornamenti in roll out in Italia per Galaxy A5 (2016) - J7 (2017) e J3 (2017) : Tempo di aggiornamenti per Samsung Galaxy A5 (2016), J7 (2017) e J3 (2017). Curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Importanti aggiornamenti in roll out in Italia per Galaxy A5 (2016), J7 (2017) e J3 (2017) proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A3 (2017) e Galaxy A5 (2017) ricevono le patch di sicurezza di luglio 2018 : Samsung Galaxy A3 (2017) e Galaxy A5 (2017) stanno iniziando a ricevere le patch di sicurezza di luglio 2018 in alcuni mercati. L'articolo Samsung Galaxy A3 (2017) e Galaxy A5 (2017) ricevono le patch di sicurezza di luglio 2018 proviene da TuttoAndroid.