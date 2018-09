Furto all' Eni di Trento sud | ladri incappucciati di notte

Al Bano derubato - nuovo Furto alle tenute Carrisi : “Sono affranto per quanto accaduto : Paura alle tenute Carrisi con Al Bano derubato di alcuni dei suoi beni più preziosi. La rapina si è consumata nella notte tra il 17 e il 18 settembre, quando una banda di ladri si è introdotta in casa dell'artista attraverso il muro che delimita la proprietà. La presenza dei numerosi ospiti dell'albergo non ha fermato le cattive intenzioni dei malviventi, che avrebbero quindi messo a segno il colpo, nel quale sono stati compresi anche 92 ...

Acquaviva - ausiliaria arrestata per Furto al Miulli : è la stessa licenziata dopo il colpo all'oncologico di Bari : Si chiama O.C., è una 32enne di Valenzano specializzata nel furto di portafogli dentro gli ospedali. Le indicazioni fornite dai Carabinieri, che l'hanno arrestata ieri sera al Miulli di Acquaviva ...

Catanzaro - due giovani donne denunciate in stato di libertà dalla Polizia per Furto alla UPIM : Catanzaro - Avevano riempito le loro borse di merce di ogni tipo, sottratta all'interno di un negozio. Grazie all'attenzione e alla solerzia delle commesse il furto è stato scoperto e segnalato alla ...

Parigi - Furto all’Hotel Ritz : rubati 800mila euro in gioielli a una principessa saudita : Una principessa saudita ha denunciato la scomparsa di gioielli per un valore totale di 800.000 euro. Li aveva lasciati nella sua suite, senza metterli in cassaforte, all’Hotel Ritz di Parigi, nel cuore della capitale francese. Non è la prima volta che il celebre albergo Parigino viene preso di mira dai ladri.Continua a leggere

Parigi - principessa saudita denuncia Furto di gioielli all'hotel Ritz - : I preziosi, per un valore complessivo di 800mila euro, sottratti dalla suite nella centralissima Place Vendôme. È il secondo colpo del 2018 all'albergo della prestigiosa catena

Sanità - Furto in basilica : rubati libro e giglio alla statua di San Vincenzo : 'Se ha commesso questo atto, dovrà soffrire molto o non sarà stato educato bene'. Don Antonio Loffredo, parroco della basilica di Santa Maria della Sanità, nel Rione Sanità, a Napoli, spiega che 'come ...

Giallo a Fiumicino - anziano trovato morto in casa : forse un Furto finito male : Giallo a Fiumicino. Un uomo anziano, Romano Bedini, 78 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione in via Luigi Francesco Pierobon, nella zona del Passo della Sentinella sul litorale romano, non ...

Cagliari. Due arresti per Furto - possesso di armi e resistenza alle forze dell'ordine : Nel corso della notte scorsa sono stati operati 2 arresti in flagranza dei reati di furto con destrezza, porto abuso di armi , coltello, e resistenza a p.u. Questa notte alle ore 00:30 circa, a ...

Roma : Furto e inseguimento a Primavalle - un arresto e due ricercati : Roma – Verso l’una di questa notte, una pattuglia del commissariato Primavalle ha notato una Giulietta ferma in mezzo alla strada con il motore acceso ed un uomo alla guida. Subito dopo, da un palazzo, sono scesi due ragazzi, sono saliti sull’Alfa e sono fuggiti alla vista della pattuglia. Ad un incrocio, il conducente della Giulietta ha provato a girare, andando invece a colpire un’utilitaria con due ragazzi a bordo che ...

Lamezia - Furto alla Multiservizi : scassinato mezzo e rubate attrezzature : Lamezia Terme " furto alla Lamezia Multiservizi. La notte scorsa, secondo quanto si apprende, ignoti si sarebbero introdotti nella sede centrale della società di via della Vittoria sottraendo diverso ...

Furto nella villa di Diego Dalla Palma - bottino da migliaia di euro : Furto nella villa di Diego Dalla Palma, bottino da migliaia di euro I ladri si sono introdotti nell'appartamento del noto visagista e truccatore mentre era fuori a cena con degli amici. Sottratti alcuni beni personali e il computer Parole chiave: ...

Ricercato per Furto e rapina viene arrestato all'uscita del bar : Ricercato per furto e rapina è stato rintracciato ieri pomeriggio all'uscita del bar Delphi's di Verona, in via Monreale. Ricercato per furto e rapina: rintracciato L'arresto è scattato a seguito del ...