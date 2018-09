Furti a raffica | la chiesa di Parabita sarà parte civile nel processo

Furti a raffica sul Carso : banda di romeni in manette : Agivano nelle ore notture con arnesi da scasso dopo accurati sopralluoghi all'interno degli esercizi commerciali che intendevano prendere di mira. I carabinieri di Aurisina (Trieste) hanno arrestato una banda di quattro romeni per i Furti commessi a inizio anno in bar e trattorie del Carso triestino. Le indagini, come riporta il Gazzettino, erano iniziate lo scorso gennaio dopo un tentativo di furto in un locale della zona. In quell'occasione ...