Forti piogge nelle Filippine | frana su villaggi | almeno 3 morti

Olbia e Gallura - nuova allerta meteo per Forti piogge e temporali : nuova allerta meteo. La Protezione civile della Sardegna ha aggiornato i bollettini di criticità sul tempo previsto per la giornata di domani 19 settembre. A Olbia e in Gallura, domani dalle prime ore ...

Allerta Meteo - settimana di maltempo estremo per Gran Bretagna e Irlanda : possibili venti fino a 180km/h e Forti piogge [MAPPE] : 1/13 ...

Maltempo Sicilia : Forti piogge - disagi a Palermo : Il Maltempo ha causato disagi a Palermo, tante le strade trasformate in fiumi: da viale Michelangelo a Mondello. Automobilisti intrappolati sulle laterali dell’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, direzione citta’, che si e’ allagata all’altezza dell’ipermercato Leroy Merlin causando una lunga coda. I vigili del fuoco sono intervenuti chiudendo al traffico la bretella laterale. La pioggia intensa ha paralizzato ...

Allerta Meteo - brusco peggioramento Afro-Mediterraneo in arrivo sull’Italia : Forti piogge Giovedì 13 Settembre al Sud [MAPPE] : 1/8 ...

Meteo OTTOBRE - tracce di evoluzione : Forti PIOGGE : LA SCIENZA LO CONTINUA A DIRE La scienza, inascoltata anche da chi non dovrebbe, continua a dire che il clima è cambiato ed i cambiamenti sono galoppanti, ed in alcune aree del Pianeta, sono maggiori ...

Previsioni Meteo - violente tempeste in arrivo sul Regno Unito : piogge intense - Forti venti e forse anche la prima neve : Per tutta la prossima settimana, diverse tempeste si muoveranno nel Nord Atlantico e a nord della Scozia, portando rovesci sulle parti settentrionali del Regno Unito prima di spostarsi verso la Norvegia. Queste tempeste potranno portare anche venti di oltre 50 km/h sulle aree più elevate e sulle spiagge esposte a est. Un cambiamento verso sistemi più potenti potrebbe essere in arrivo. “La corrente a getto dovrebbe diventare più instabile la ...

Allerta Meteo Ovest Mediterraneo : piogge e temporali molto Forti nei prossimi giorni tra Spagna e Maghreb : Fase di maltempo particolarmente insistente da metà settimana e fino a sabato su parte del Mediterraneo occidentale e sulle regioni che vi si affacciano. In primis colpiti Marocco, Sud Spagna e in parte anche l’Algeria orientale. Non si tratterà di una depressione particolarmente profonda, a determinare il maltempo: il sistema depressionario con minimo mediamente sul NordOvest del Marocco avrebbe una profondità media sui 1014/1017 hpa. Tuttavia, ...

Maltempo Verona : Forti piogge - allagamenti e alberi caduti : A causa delle forti piogge che hanno colpito l’area, sono stati almeno una decina gli interventi dei vigili del fuoco dalla tarda serata di ieri all’alba di questa mattina per prosciugamento e rimozione di alberi pericolantinella zona nord del Veronese. Le squadre hanno lavorato con motopompe per liberare scantinati e cantine in varie zone di Negrar; prosciugamenti anche in alcune vie di Verona. Segnalati alberi pericolanti lungo la ...

Temporale V-shaped verso Napoli - Attenzione alle Forti piogge : Aumenta l'instabilità lungo lo stivale. Forte Temporale verso Napoli, è un "V-shaped". La perturbazione atlantica incalza sempre più verso il Mediterraneo apportando un sensibile aumento...

Forti piogge e temporali raggiungono il Nord - allerta a Milano e Torino : Roma - ARRIVATI Forti temporali SU PARTE DEL Nord - Come nelle attese il peggioramento si è concretizzato sulle regioni settentrionali, raggiunte dalla parte avanzata di una saccatura in discesa dal Nord Europa. Per ora le precipitazioni più intense, anche a carattere temporalesco, si sono concentrate tra medio-alto Piemonte e medio-alta Lombardia, con marginale interessamento del Nordest ( in particolare il comparto alpino ). Punte di ...

Maltempo - Forti piogge in Fvg : allagamenti sul litorale : forti piogge oggi si sono abbattute sul Friuli Venezia Giulia, provocando in particolare allagamenti nei comuni del litorale che hanno richiesto l’intervento degli uomini della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco. Gia’ nella prima mattinata, rende noto la Protezione Civile Fvg, allagamenti di strade si sono infatti registrati nel Comune di Grado, in particolare a Grado Pineta e Valle Goppion, dove gli uomini del Gruppo Comunale ...

Ancora Forti piogge da Nord a Sud - allerta Protezione civile : Roma, 1 set., askanews, - Un minimo depressionario posizionato sul Nord del paese, causa di temporali sulle regioni centro-settentrionali e parte del sud, continuerà a determinare fenomeni localmente ...

Maltempo - piogge intense - alluvioni e Forti venti in Cina : affonda traghetto - tromba marina sulle coste [VIDEO] : Forte Maltempo in Cina, con piogge intense, forti venti e onde molto alte che stanno creando non pochi disagi. alluvioni localizzate sono state riportate in parti dei distretti di Yuen Long e Tai Po, dove diverse persone sono rimaste bloccate a casa o sul posto di lavoro. L’Osservatorio di Hong Kong ha emanato un’allerta rossa per tempeste, avvisando del fatto che le forti piogge avrebbero portato alluvioni lampo e causato l’allagamento delle ...

Maltempo - piogge intense - alluvioni e Forti venti in Cina : affonda traghetto - tromba marina sulle coste [VIDEO] : Forte Maltempo in Cina, con piogge intense, forti venti e onde molto alte che stanno creando non pochi disagi. alluvioni localizzate sono state riportate in parti dei distretti di Yuen Long e Tai Po, dove diverse persone sono rimaste bloccate a casa o sul posto di lavoro. L’Osservatorio di Hong Kong ha emanato un’allerta rossa per tempeste, avvisando del fatto che le forti piogge avrebbero portato alluvioni lampo e causato l’allagamento delle ...