Flat-tax sui redditi alti | non solo Ronaldo | sempre più ' paperoni' scelgono l' Italia

Legge Bilancio 2019 : Flat tax - reddito cittadinanza e riforma legge Fornero : Il governo Conte alle prese con la manovra. Sulla legge di Bilancio 2019 si susseguono voci, dichiarazioni, ipotesi in attesa di sapere quali provvedimenti saranno effettivamente varati. “La pace fiscale si farà: è imprescindibile. Così come, con gradualità, attueremo flat tax, reddito di cittadinanza e riforma della legge Fornero”. Così il premier Giuseppe Conte in un’intervista a La Verità nella quale ha riconfermato i pilastri ...

Manovra - Di Maio rilancia le priorità : Flat tax - reddito cittadinanza - pensioni : Così il vicepremier Luigi Di Maio parlando con i giornalisti durante la missione in Cina coglie anche l'occasione per ribadire ancora una volta la piena fiducia nel ministro dell'Economia, Giovanni, ...

"Flat tax graduale e pace fiscale imprescindibile" : il Conte-pensiero sulla manovra : In una intervista rilasciata al quotidiano La Verità, il presidente del Consiglio ha parlato delle 'mosse' del governo in...

Manovra economica : reddito di cittadinanza e Flat tax - possibile aumento dell'Iva : La Manovra economica si sta facendo sempre più incandescente, attualmente sono disponibili solo la meta' dei soldi necessari per fare quanto promesso da Lega Nord e Movimento 5 Stelle. Pensione di cittadinanza per i 5 Stelle e riforma fiscale per partite Iva promessa dalla Lega, entrambe misure che costano molto e per le quali il ministro Tria sta cercando di trovare i fondi. Manovra economica al vaglio del governo Ieri sera si è svolto il ...

Possiamo chiamare Flat tax la riforma del fisco nelle intenzioni del governo? : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria aveva poi espresso una posizione ancora più prudente il 12 settembre, intervenendo a un evento di Confartigianato. Qui Tria aveva detto che la flat tax 'è un ...

Il ministro dell’Economia Tria : “Bisogna andare oltre la Flat tax e ridurre le tasse alla classe media” : "Bisogna andare oltre la Flat tax riducendo il carico fiscale sulla classe media. Siamo ad uno studio molto avanzato che ridurrà il carico fiscale sulla classe media mantenendo il budget gestibile", ha dichiarato questa mattina il ministro dell'Economia Giovanni Tria parlando dei provvedimenti che confluiranno nella legge di bilancio.Continua a leggere

Flat tax - taglio aliquote Irpef : quanto si risparmierebbe : 18 settembre 2018 - Negli ultimi giorni anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria garante dei conti italiani in Europa ha aperto all' ipotesi di una riduzione dell'Irpef . L'idea di ridurre da cinque a tre le aliquote comporta un vantaggio anche per i redditi ...