Fedez | nuovo album in arrivo per il marito di Chiara Ferragni

Nuovo giudice X Factor 2018/ Manuel Agnelli e Fedez difendono Asia Argento ma il passo indietro è definitivo : Nuovo giudice X Factor 2018, chi sarà? Manuel Agnelli e Fedez difendono Asia Argento dalle accuse di Jimmy Bennett: ecco tutti i possibili nomi del talent show.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 07:01:00 GMT)

Leone compie 6 mesi con Fedez e Chiara Ferragni sul set del video del nuovo singolo : 'È dedicato a lui' : ... ' Non ci vedo nulla di strano nel mostrarlo al mondo, lo hanno fatto tutti prima di noi, non siamo un esempio né dei pionieri ', ha detto Fedez a Maurizio Costanzo ne L'Intervista in onda lo scorso ...

Leone compie 6 mesi con Fedez e Chiara Ferragni sul set del video del nuovo singolo : “È dedicato a lui” : Il piccolo Leone Leone compie 6 mesi con Fedez e Chiara Ferragni sul set del nuovo video del papà: i Ferragnez festeggiano così il loro primogenito, rendendolo protagonista, oltre che dei loro profili Instagram già invasi delle sue immagini in tutte le salse, anche del videoclip che accompagnerà il prossimo singolo del rapper. Si tratta di uno dei brani del nuovo album da solista di Fedez, che dopo la dolorosa rottura del lungo sodalizio ...

Fedez annuncia l'imminente uscita del suo nuovo singolo tutto dedicato al piccolo Leone : 'Appena sei venuto al mondo ti ho scritto una canzone. Non è una canzone come le altre. Sono parole che mi mettono a nudo. Parole dedicate a te, che presto potrò far sentire agli altri' ha infatti ...

J-ax scaricato da Fedez? Torna con DJ Jad - di nuovo insieme gli Articolo 31 : 'Abbiamo fatto pace' : ' Io e DJ Jad abbiamo fatto finalmente pace . Abbiamo messo una pietra sopra ad anni in cui non ci siamo risparmiati critiche e malignità, ma siamo anche uomini abbondantemente adulti e i veri uomini ...

Fedez fischiato dal pubblico di Vieni da me - il nuovo programma della Balivo : Avrebbe dovuto essere il suo momento d'oro. Fresco di nozze con la sua amata Chiara Ferragni, Fedez è invece diventato bersaglio di critiche e frecciatine al veleno. E ora per il rapper...

MATRIMONIO Fedez E CHIARA FERRAGNI/ Niente foto con la mamma dello spesso : il nuovo pettegolezzo : MATRIMONIO FEDEZ e CHIARA FERRAGNI, ecco la lista dei numerosi brand presenti alle nozze più invidiate dello showbiz italiano: 67 milioni di interazioni, tutti i dati in dettaglio.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 11:29:00 GMT)

Ferragni e Fedez ecco i progetti futuri - nuovo figlio e carriera da DJ per entrambi : Ferragnez, dopo le nozze un fratellino per Leone e un sorprendente tour in coppia Il settimanale ha rivelato che l’influencer cremonese e il rapper milanese starebbero già pensando di allargare la famiglia con un fratellino o una sorellina per il piccolo Leone, nato lo scorso 19 marzo. Ma grandi le novità arriverebbero anche sul piano artistico, dal momento che la Ferragni potrebbe rendersi protagonista di un campo ancora inesplorato, ...

CHIARA FERRAGNI E Fedez/ Nuovo look per la fashion blogger a pochi giorni dalle nozze : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ sono a un passo dalle nozze: ecco gli ultimi preparativi della coppia in vista del fatidico sì del prossimo 1 settembre (Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 15:47:00 GMT)

“Lo ha sostituito con lui!”. Fedez colpisce ancora : scoperto il nuovo Fabio Rovazzi. Chi è : Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni si celebrerà tra circa una settimana: sabato 1 settembre, a Noto, nella ‘capitale’ del Barocco, si celebreranno le attese nozze tra il rapper e la fashion-blogger. A sorpresa, tra i tanti invitati, ci sarà anche Alessandro in arte J-Ax: l’ex Articolo 31, salvo sorprese dell’ultima ora, alla fine ci sarà al grande evento nonostante le voci di rottura con Federico da ormai qualche ...

Per Fabio Rovazzi arriva l'avvocato di Fedez : ecco chi è il suo nuovo manager : Fabio Rovazzi ha un nuovo manager, si tratta di Cristiano Magaletti, 46 anni, avvocato e amico di Fedez, che insieme al suo team gestirà tutte le attività di Rovazzi. Temptation Island, Martina bacia ...

ROVAZZI - “FACCIO QUELLO CHE VOGLIO”/ Video - nuovo singolo “contro” Fedez? Il vero messaggio : ROVAZZI, “FACCIO QUELLO che voglio" è il nuovo singolo di Fabio, la canzone sarà “contro” l'ex amico Fedez? Tanti featuring illustri e il Video ufficiale in uscita domani.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 21:15:00 GMT)

Rovazzi - “Faccio quello che voglio”/ Video - nuovo singolo “contro” Fedez? “Spero che col tempo le cose..." : Rovazzi, “Faccio quello che voglio" è il nuovo singolo di Fabio, la canzone sarà “contro” l'ex amico Fedez? Tanti featuring illustri e il Video ufficiale in uscita domani.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 19:39:00 GMT)

Rovazzi - “Faccio quello che voglio”/ Video - il nuovo singolo “contro” Fedez? I vip - da Emma Marrone a Cracco : Rovazzi, “Faccio quello che voglio" è il nuovo singolo di Fabio, la canzone sarà “contro” l'ex amico Fedez? Tanti featuring illustri e il Video ufficiale in uscita domani.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 10:21:00 GMT)