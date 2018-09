Fedez guarda Temptation Island Vip con Chiara Ferragni I commenti sconvolti sono

Maurizio Costanzo ha chiesto a Fedez i dettagli sulla litigata con Rovazzi e J-Ax : “non ti risponderò - anche se insisti” Guarda il VIDEO : Sono mesi che i rapporti tra Fedez , J Ax e Fabio Rovazzi si sono congelati. I giornali hanno fatto diverse ipotesi e qualcuno ha addirittura tirato in ballo Chiara Ferragni, facendola passare per una Yoko Ono all’italiana. Ieri sera King Maury a L’Intervista ha provato a chiedere a Federico i dettagli sulla litigata con i suoi due amici, ma il rapper si è trincerato dietro ad un ‘no comment’. Fedez però si è lasciato sfuggire quella che ...

Matrimonio Ferragni-Fedez - c'è anche la ruota panoramica. Fan e curiosi guardano da fuori : La ruota panoramica c'è, come era stato annunciato per regalare una festa stile Coachella. Pure i fuochi d'artificio non sono mancati. E tanti a cercare una foto, davanti dalla Dimora delle balze dove ...