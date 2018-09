Federer e quel retroscena su Nadal | “10 anni fa mi chiese di giocare un doppio | rifiutai

Dimitrov e quella battuta su Federer : “spero che Roger giochi a lungo… ma non troppo!” : Grigor Dimitrov è tornato a parlare di cosa abbia significato Roger Federer durante la sua carriera, rispondendo alle domande dei giornalisti con una simpatica battuta ‘Baby Federer’, Grigor Dimitrov ha dovuto convivere per diversi anni con questo pesante soprannome che ne ha condizionato la parte iniziale di carriera. Il piccolo Federer per come si muove, per l’eleganza di alcuni colpi, per il potenziale e le qualità, rimaste forse ...