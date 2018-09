Farnesina | Menoona Safdar è arrivata in Italia

blogo

(Di giovedì 20 settembre 2018) 21.50 -, come anticipato stamattina, è atterrata all'aeroporto di Malpensa con un volo proveniente da Doha.Giovedì 20 settembre 2018 -, la ragazza che era stata trattenuta in Pakistan contro la sua volontà dai famigliari, sta rientrando in. La notizia è stata data dal Ministero degli Esteri guidato da Enzo Moavero Milanesi. Lain una nota spiega:"Il positivo esito, che ha posto fine a una grave violazione dei diritti fondamentali della giovane donna, è stato reso possibile, a seguito del personale interessamento del ministro, dall'efficace azione della nostra Ambasciata a Islamabad in stretto raccordo con la"23enne pakistana portata in patria con l'ingannoMartedì 18 settembre 2018 - Il Ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi è intervenuto oggi sulla questione della 23enne pakistana portata in patria con l'inganno dai suoi ...