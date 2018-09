Fantacalcio | Consigli Formazione 5^ Giornata Serie A | Il risveglio del nove

Squalifica Douglas Costa : ecco i consigli per rimediare al Fantacalcio : ... 15%, : il croato, che consideriamo un titolare, subirà un po' meno il turnover e quando accadrà ci sarà un Alex Sandro più avanzato a sostituire il vice campione del Mondo.

Consigli Fantacalcio / Le dritte - 4^ giornata : i centrocampisti goleador di Serie A : Altro appuntamento con i nostri Consigli per il Fantacalcio: ecco quali sono i calciatori da schierare nella quarta giornata del campionato di Serie A, divisi sempre partita per partita(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 14:02:00 GMT)

Fantacalcio - i consigli per la formazione della 4a giornata : Torna il campionato di Serie A. Ecco chi schierare e non schierare al Fantacalcio per la 4a giornata. I consigli di GQ. Tre da schierare Cristiano Ronaldo: Deve sbloccarsi e il Sassuolo sembra l’avversario perfetto per farlo. Si gioca allo Stadium, dove i neroverdi storicamente le hanno sempre prese (7-0 nell’ultimo campionato). CR7 scalda piedi e testa. Gonzalo Higuain: Con la Roma aveva segnato, ma gli è stato annullato per ...

Fantacalcio - i consigli di Superscudetto : gol dalla panchina - i sostituti con il 'vizio del gol' : ...numeri e cifre? Siamo tutti bravi a scrivere 'Immobile' nella lista dei papabili attaccanti da prendere ma non tutti sono in grado di prevedere con certezza cosa ci riserverà il magico mondo dei ...

Consigli Fantacalcio 4^ giornata Serie A 2018/2019 : L’ira di CR7 : Probabilmente una diretta streaming degli allenamenti alla panca di Cristiano Ronaldo avrebbe destato più interesse, entusiasmo, di quel sonnolento balletto chiamato Nations League. Ma è tutto passato, così, mentre orfani del campionato vi aggiravate spaesati per aridi centri commerciali, o, come il sottoscritto, riscoprivate antiche emozioni nei best goals di Philemon Masinga, il fenomeno portoghese si allenava per voi, per darvi finalmente il ...

Fantacalcio - 4^ giornata : gli sconsigliati : Tornano le dritte di CalcioWeb per il Fantacalcio. Ecco gli sconsigliati squadra per squadra di ogni match della quarta giornata di Serie A. INTER-PARMA (Iacoponi-Asamoah) Contro la Juve, il terzino del Parma ha dimostrato di soffrire molto se sollecitato costantemente. Perisic sarà una spina nel fianco per lui. Il ghanese, al contrario di Iacoponi, ha nella fase difensiva il suo punto di forza. Reggerà, però, alle percussioni di ...

Consigli Fantacalcio - 4^ giornata : sarà finalmente il turno dei bomber? : Come ogni weekend proponiamo i nostri Consigli per gli appassionati di fantacalcio. I grandi bomber di Inter, Juventus e Milan sono ancora a quota zero gol realizzati in stagione e i fantallenatori attendono con ansia la prima gioia. Non è detto, però, che possa arrivare già in questo turno per tutti e tre: l’unico certo della titolarità sarà Higuain, impegnato a Cagliari, mentre Icardi e Ronaldo – soprattutto il primo – ...

Fantacalcio - i consigli di Superscudetto : difensori centrali o terzini - chi ha portato più bonus? : Il giorno prima dell'asta del Fantacalcio si ripassa tutto: strategie, numeri, budget, obiettivi più o meno realizzabili, coppie, specialisti e possibili jolly stagionali. Potessimo esprimere tre ...

Consigli Fantacalcio : i centrocampisti della serie A secondo Superscudetto : Qualche fantallenatore alzerà il prezzo dei vostri pupilli e farà ostruzionismo: non fissatevi su uno o due giocatori che, cascasse il mondo, dovranno per forza essere vostri. Come detto, a ...

Consigli Fantacalcio : i difensori della serie A secondo Superscudetto : Immaginate di arrivare all'asta del fantacalcio e di poter scegliere un difensore. Basta chiamarlo e sarà vostro senza alcun esborso. Sarebbe certamente bello ma la domanda è: chi scegliereste? E cosa ...

Fantacalcio 2018-2019 : le nuove quotazioni per le aste di riparazione. Il valore dei nuovi acquisti : consigli e possibili scommesse : La Serie A 2018-2019 sta osservando un turno di riposo visto che nel weekend saranno protagoniste le Nazionali con la prima finestra riservata alla Nations League, dunque anche il Fantacalcio rimane in stand-by per questo fine settimana. Situazione perfetta per tutti i magic allenatori che potranno approfittare di questo periodo senza partite per poter ridisegnare la propria squadra in caso di necessità: i risultati delle prime tre giornata, ...

Consigli Fantacalcio : l'asta perfetta per Superscudetto : "Facciamo l'asta nella settimana della pausa di campionato. Trovarci tutti, anche via chat, d'estate è un casino". Gli 'irriducibili' del fantacalcio avranno trovato tempo e voglia tra una spiaggia e ...