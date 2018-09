F1 Renault | Sainz | «Avere un contratto biennale mi dà stabilità e sicurezza»

F1 Renault - Sainz : «Sono concentrato su quest'anno» : ROMA - Per Carlos Sainz quella di Spa sarà la prima gara da futuro pilota della McLaren, ma lo spagnolo non sembra intenzionato a pensare troppo al futuro, ma rimane concentrato sulla seconda parte di ...

F1 - Abiteboul stoppa Sainz : “vogliamo che resti alla Renault - non c’è motivo di preoccuparsi” : Il pilota spagnolo pare abbia un accordo con la McLaren, ma Abiteboul non ha intenzione di perderlo Sistemati, o quasi, i sedili dei top team in Formula 1, il mercato adesso si sposta sulle scuderie di medio-bassa classifica. In attesa che Ricciardo rinnovi il suo contratto con la Red Bull e la Ferrari scelga tra Leclerc e Raikkonen, la Renault sarebbe pronta a piazzare il colpo Ocon. A fargli posto dovrebbe essere Carlos Sainz, deciso a ...