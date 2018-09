F1 Ferrari | Arrivabene | «La scelta di Leclerc è in prospettiva futura»

F1 Ferrari - Arrivabene su Leclerc : «I tempi stanno cambiando» : Il team principal Maurizio Arrivabene ha parlato della scelta del Cavallino ai microfoni di Sky Sport UK: ' I tempi stanno cambiando, la cosa più importante è mantenere il nostro DNA, ma anche ...

Ferrari - Maurizio Arrivabene in conferenza stampa da Singapore : 'Bisogna guardare al futuro e Leclerc lo è' : In attesa del risultato delle qualifiche, dalla conferenza stampa di Singapore parla senza giri di parole davanti ai giornalisti il direttore Ferrari , Maurizio Arrivabene . Il caos creato in Scuderia ...

F1 – Dagli ordini di scuderia alle novità in casa Ferrari - Arrivabene perde la pazienza : “sarò chiaro una volta per tutte” : Maurizio Arrivabene tra addii, nuovi arrivi e qualche critica di troppo: le parole sincere e dure del team principal Ferrari in conferenza a Singapore E’ terminata la prima giornata di prove a Singapore: Kimi Raikkonen ha chiuso le Fp2 davanti a tutti, mentre il suo compagno di squadra Sebastian Vettel non è riuscito a portare a termine tutta la sessione di prove a causa di un contatto con le barriere che ha costretto i suoi ...

F1 - Ferrari impegnata nelle libere di Singapore : il team radio di Arrivabene però è rivolto a… Marchionne : Nel corso della prima sessione di prove libere del Gp di Singapore, il team principal ha chiesto ai suoi piloti di rivolgere un messaggio al compianto Marchionne Giornata particolare oggi per la Ferrari e per l’intero gruppo FCA, i cui vertici si sono ritrovato al Duomo di Torino per ricordare Sergio Marchionne, scomparso quasi due mesi fa dopo una terribile malattia. Per commemorare il proprio ex presidente, Maurizio Arrivabene ha ...

Formula 1 - GP Singapore. Arrivabene : 'Leclerc scelta per il futuro Ferrari. Schumi Jr - porte sempre aperte' : ... , per poi affrontare altri argomenti come gli ordini di scuderia , Sebastian Vettel , "Se i risultati non arrivano è colpa mia" e Mick Schumacher , figlio del 7 volte campione del mondo e che ...

Formula 1 - esclusiva Leclerc : 'Ferrari - ho saputo tutto da Arrivabene al telefono. Sono pronto - realizzo un sogno' : Il Futuro Rosso è dunque il pilota monegasco, 21 anni il prossimo 16 ottobre, che ha raccontato le sue emozioni e le speranze in esclusiva a Sky Sport. La mentalità e gli obiettivi "E' un grande ...

Leclerc alla Ferrari : 'Me l'ha detto Arrivabene al telefono - gioia immensa. Poi ho chiamato la mia famiglia' : Arrivabene, team principal Ferrari, ndr , mi ha chiamato tra sabato e domenica per annunciarmi la novità e in quel momento ero il ragazzo più felice del mondo. Ho chiamato subito la mia famiglia per ...

Ferrari - UFFICIALE ADDIO RAIKKONEN : C'È LECLERC/ Il finlandese in Sauber-Alfa Romeo : il saluto di Arrivabene : FERRARI, Kim RAIKKONEN ADDIO. UFFICIALE, il finlandese lascia a fine stagione 2018, pronto l’arrivo di LECLERC, già in Alfa Romeo Sauber. L'annuncio della scuderia di Maranello(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 15:58:00 GMT)

F1 Ferrari - Arrivabene : «Raikkonen un grande uomo-squadra» : Raikkonen, prosegue, ' in qualità di campione del mondo, rimarrà sempre nella storia e nella famiglia della Scuderia. Per tutto questo lo ringraziamo e auguriamo a lui e alla sua famiglia un futuro ...

F1 - Arrivabene saluta Raikkonen : «Rimarrà nella storia della Ferrari» : Raikkonen, prosegue, ' in qualità di campione del mondo, rimarrà sempre nella storia e nella famiglia della Scuderia. Per tutto questo lo ringraziamo e auguriamo a lui e alla sua famiglia un futuro ...

Formula1 Arrivabene saluta Raikkonen : "A fine anno lascia la Ferrari" : In qualità di campione del mondo, rimarrà sempre nella storia e nella famiglia della Scuderia. Per tutto questo lo ringraziamo e auguriamo a lui e alla sua famiglia un futuro pieno di soddisfazioni". ...

F1 - definito il futuro di Arrivabene : John Elkann disegna l’organigramma Ferrari : Il presidente della Ferrari ha confermato il team principal, sottolineando la bontà del suo lavoro E’ stata un’assemblea molto importante quella andata in scena ieri ad Amsterdam, dove il Gruppo FCA ha ridefinito i ruoli delle proprie aziende tra cui la Ferrari. Photo4/LaPresse Oltre a Louis Camilleri designato come nuovo amministratore delegato, il presidente del Cavallino John Elkann ha anche confermato Maurizio Arrivabene, ...

F1 - Montezemolo a gamba tesa dopo il Gp di Monza : che stoccata alla Ferrari e ad Arrivabene : L’ex presidente del Cavallino ha lanciato velenose frecciatine dopo il Gp di Monza, accusando la Ferrari di non saper accettare la sconfitta Continuano le polemiche dopo il Gp di Monza, vinto da Lewis Hamilton davanti a Raikkonen e Bottas. L’esito della gara italiano ha lasciato numerosi strascichi, commentati nei giorni successivi da tifosi e addetti ai lavori. Photo4 / LaPresse Sull’argomento si è soffermato anche Luca ...

Ferrari - Arrivabene pungente : "Noi assumiamo piloti - non maggiordomi" : La Ferrari deve ancora metabolizzare il duro colpo incassato in casa, davanti ad un'orda rossa, che ha dovuto assistere al trionfo della Mercedes di Lewis Hamilton, fischiato sonoramente sul podio. ...