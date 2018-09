Europa League - Lazio-Apollon 2-1 : Roma, 20 set., askanews, - Luis Alberto e Ciro Immobile decidono contro i ciprioti dell'Apollon Limassol e la Lazio vince 2-1 nell'esordio del girone di Europa League. Lazio in vantaggio al quarto d'...

Europa League - sorride il Chelsea di Sarri. Cade il Marsiglia : ROMA - In attesa delle gare in programma alle ore 21, si chiude la prima tranche di dodici partite di Europa League . Poche sorprese, con le big che non steccano l'esordio stagionale e fanno bottino ...

Europa League - Dudelange-Milan 0-0 LIVE - inizia la gara! : In Lussemburgo, parte l’avventura in Europa League del Milan. Molti cambi nella formazione rossonera: spazio a Reina, Abate e Laxalt dietro; centrocampo inedito con Bertolacci, Mauri e il volto nuovo Bakayoko; davanti, rimane solo Higuain rispetto all’ultima gara di serie A. 12′ – Prima squillo di Higuain: il suo destro da fuori esce di poco a lato. 1′ – inizia il match Dudelange-Milan 0-0 LIVE Dudelange ...

Europa League : il Marsiglia cade in casa - ok Chelsea e Siviglia : I francesi, nel gruppo della Lazio, perdono 2-1 con il Francoforte. Sarri vince a Salonicco, 5-1 spagnolo allo Standard Liegi

Europa League 2019 - Lazio-Apollon 2-1. I biancocelesti non brillano - ma ottengono i tre punti con i gol di Luis Alberto e Immobile : Esordio vincente per la Lazio nell’Europa League 2018-2019. Davanti al pubblico dell’Olimpico i biancocelesti riescono a battere 2-1 i ciprioti dell’Apollon Limassol e conquistano tre punti fondamentali in ottica qualificazione nel gruppo H. Una partita in cui la squadra di Simone Inzaghi non ha brillato, ma è riuscita comunque a portare a casa il risultato con le reti di Luis Alberto e Immobile. Nel primo tempo partono forte i biancocelesti con ...

