Europa League | Lazio-Apollon Limassol e Dudelange-Milan | le formazioni | ci sono Reina e

Europa League - Lazio : turnover massiccio - ma Inzaghi non rinuncia a tre big : Ora tocca alle italiane in Europa League: Milan e Lazio inaugureranno stasera la loro campagna europea, contro Dudelange e Apollon Limassol. I biancocelesti, alle 18:55, affronteranno i ciprioti, squadra meno attrezzata del girone ma assolutamente da prendere con le pinze. E’ una formazione scafata, matura – età media sui 30 anni – e ha eliminato nell’ultimo turno preliminare il Basilea (lo scorso anno agli ottavi ...

Europa League - il rilancio del Milan passa dal Lussemburgo : Gattuso si affida a Higuain : Sulla carta è la squadra materasso del girone, ma il Dudelange spera di rovinare la serata d’esordio europeo al Milan. I rossoneri giocheranno in uno stadio da 8mila posti, il triplo rispetto a quelli dell’impianto di Dudelange, non idoneo per l’Europa. Dopo il pareggio di Cagliari e la delusione conseguente, Gattuso riparte proprio dalla rabbia di Gonzalo Higuain, uscito infuriato dalla “Sardegna Arena” ...

Lazio-Apollon di Europa League in streaming e in diretta tv : La Lazio affronterà in casa l'avversario più abbordabile del suo girone: le istruzioni per seguire la partita in diretta The post Lazio-Apollon di Europa League in streaming e in diretta tv appeared first on Il Post.

Europa League - partite oggi in diretta tv : Lazio-Apollon su Sky - Dudelange-Milan su Sky e TV8 : Con l’andata della prima giornata della fase a gironi, scatta oggi l’edizione 2018/19 dell’Europa League, visibile interamente solo su Sky fino al 2021. Ogni giovedì sui canali Sport e Calcio di Sky tutte le partite delle due squadre italiane in corsa, Milan e Lazio, oltre alle migliori di giornata, nei due diversi orari, 18.55 e 21. E su Sky Sport 251, diretta Gol, con tutte le 24 partite in programma da seguire in contemporanea. Un ...

Petagna : 'Gasperini mi ha detto che non c'era posto per me. Questa Spal mi ricorda l'Atalanta d'Europa League' : Andrea Petagna , attaccante della Spal , si racconta alla Gazzetta dello Sport dopo la doppietta con cui ha steso l'Atalanta, sua ex squadra, lunedì sera: 'Dopo il gol il pensiero è andato a nonno Francesco, è stato allenatore tanti anni alla Spal, centrando anche la ...

LIVE Dudelange-Milan - Europa League 2019 in DIRETTA : a che ora inizia e su che canale vederla gratis in tv : Quest’oggi, giovedì 20 settembre, prende il via anche l’Europa League 2018-2019. Il Milan fa il suo debutto stagionale nella competizione corrente in Lussemburgo, dove affronterà il Dudelange (fischio d’inizio ore 21.00), campione nazionale del piccolo Stato europeo. Un incontro agevole sulla carta per i rossoneri, a caccia di tre punti importanti prima di scontrarsi con i greci dell’Olimpiacos (la più temibile avversaria del girone F) e ...

Dudelange-Milan - Europa League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : L’avventura del Milan in Europa League 2018-2019 parte dal Lussemburgo. Sarà il Dudelange il primo avversario dei rossoneri nel match che andrà in scena giovedì 20 settembre allo stadio Josy Barthel, un match inedito per il Milan, che proverà a mettere subito le cose in chiaro nel girone e a conquistare una preziosa vittoria esterna, che darebbe linfa alla rinascita di un club che da troppi anni ormai fatica a tornare tra le grandi ...

Lazio-Apollon - Europa League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : Riparte l’Europa League e la stagione della Lazio comincerà all’Olimpico contro i ciprioti dell’Apollon Limassol. Una partita assolutamente da vincere per la squadra di Simone Inzaghi, che si trova in un girone complicato insieme anche a Marsiglia ed Eintracht Francoforte. Sarà una Lazio con tante novità rispetto al campionato. Ampio turnover quello varata da Simone Inzaghi. In porta dovrebbe esserci l’esordio di Proto e ...

