Europa | crescita proseguirà debole | ma allarme da guerra commerciale e crisi emergenti

Borsa : Europa chiude in crescita : ANSA, - MILANO, 19 SET - Chiusura in crescita per le Borse europee. La più solida è Parigi, che ha terminato le contrattazioni in rialzo dello 0,56%, seguita da Francoforte , +0,5%, e Madrid , +0,41%, ...

Draghi : risposta a sfide Europa passa da ripristino crescita : Roma, 19 set., askanews, - Oggi come 30 anni fa la risposta alle sfide che l'Europa e l'area euro devono superare passa dal 'ripristino della crescita nel rispetto dei nostri valori comuni'. Lo ha ...

Europa - è il momento di porre fine alla dipendenza dalla crescita – L’appello : Questa settimana, scienziati, attivisti e politici si stanno riunendo a Bruxelles per una conferenza storica. L’obiettivo di questo evento, organizzato dai membri di cinque diversi gruppi politici del Parlamento europeo, insieme a sindacati e ONG, è esplorare le possibilità di un’economia post-crescita in Europa. Negli ultimi sette decenni, la crescita del PIL si è rivelata l’obiettivo economico primario delle nazioni europee. ...

Nissan Leaf - continua costante la crescita in Europa e fa incetta di premi : ROMA - Dal lancio nel 2010 ad oggi la Nissan Leaf ha conquistato tanti clienti - oltre 340.000 unità vendute nel mondo - e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti a livello...

Tumori : in crescita con quasi 10 milioni di morti nel mondo - il 20% in Europa : Il carico globale dei Tumori è in crescita: secondo le stime aggiornate al 2018, i nuovi casi nel mondo salgono a quota 18,1 milioni e i morti raggiungono i 9,6 milioni. Significa che un uomo su 5 e una donna su 6 nel pianeta sviluppano il cancro durante la loro vita, e muore per la malattia un uomo su 8 e una donna su 11. E’ il quadro tracciato nel report pubblicato ieri dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc), ...

Boom di sigarette tra i minorenni - +50% in Europa/ Ultime notizie : consumi in crescita soprattutto in Italia : Boom di sigarette tra i minorenni, +50% in Europa. Ultime notizie: consumi in crescita soprattutto in Italia e in generale nel sud del Vecchio Continente(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 13:39:00 GMT)

In Europa servono politiche per la crescita degli investimenti : Lo studio si propone di osservare gli effetti sull'evoluzione del credito bancario erogato alle imprese indotti dalla dinamica dell'economia, le cessioni degli NPL e l'evoluzione demografica del ...

Conte "Manovra seria e coraggiosa - in Europa testa alta"/ Governo Lega-M5s : "crescita con riforme. La Tav..." : Conte "Manovra serie e coraggiosa, in Europa a testa alta". Ultime notizie Governo, il premier in conferenza stampa: "crescita con le riforme, su Tav e reddito di cittadinanza..."(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 13:08:00 GMT)

Vendite on line : in Italia la crescita più veloce di tutta Europa : Questa la previsione rilasciata da Forrester, azienda di ricerca e consulenza del mondo, che ha presentato una dettagliata analisi sulla crescita per 22 categorie di prodotti in 17 Paesi dell'Europa ...

Lagarde - Fmi - : crescita economica globale stabile - ma non in Europa - : Gli investitori monitoreranno con attenzione le parole del numero uno della Fed per capire se la visione dell'Istituto sulla politica monetaria sia cambiata in un contesto in cui i dati ...

Commissione Ue taglia la crescita - il Pil scende dello 0 - 2% : Italia ultima in Europa : La Commissione europea taglia le stime sul Pil Italiano: la crescita per il 2018 sarà dell'1,3% e non dell'1,5% come previsto in primavera. Bruxelles avverte che il calo della crescita è inevitabile di fronte alle incertezze politiche sia a livello globale che Italiano. Il calo è diffuso in tutta l'Ue, ma l'Italia è in coda sia per il 2018 che per il 2019.Continua a leggere