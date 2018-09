Euro Zona | peggiora fiducia consumatori a settembre

Eurozona - nessuno scossone per la crescita economica : ... favorito dalle condizioni ancora favorevoli del mercato finanziario e dalle attese ancora positive, seppure con qualche segnale di indebolimento, sull'andamento dell'economia. E' la fotografia ...

Draghi invoca strumento di bilancio supplementare dell'Eurozona : Roma, 19 set., askanews, - Il Fondo anticrisi europeo, Esm, 'non basta' a colmare le lacune derivanti dall'assenza di una politica economica comune, anche perché il suo utilizzo ha un effetto '...

L'edilizia cresce a passo lento nell'Eurozona : Segnali di rallentamento per il mercato delle costruzioni nella Zona Euro. Secondo l' Eurostat, la produzione nel settore delle costruzioni è salita a luglio dello 0,3% dopo il +0,7% registrato a ...

Zona Euro - scende il surplus delle partite correnti a luglio : Teleborsa, - La bilancia delle partite correnti dell'EuroZona a luglio chiude con un surplus di 21 miliardi di Euro, in calo rispetto all'avanzo di 24 miliardi di giugno . E' quanto ha rilevato dalla ...

Roubini : crisi potrebbe spingere Italia fuori dall'Eurozona : A dieci anni dal crac della banca Lehman Brothers, simbolo dell'ultima grande crisi finanziaria globale, l'economia sembra aver ripreso un sentiero di crescita apparentemente più stabile. Tuttavia, uno sguardo più approfondito svela il rischio concreto di una recessione e di una profonda fase di correzione ...

Eurozona - l'inflazione cresce in linea con le attese ad agosto : Teleborsa, - Lieve contrazione, secondo le previsioni, per l'inflazione dell'Eurozona. Secondo l'Ufficio statistico europeo , EUROSTAT, , i prezzi al consumo ad agosto sono cresciuti del 2% su base ...

iPhone Xs e Xs Max - in Italia costano di più che negli altri paesi della zona Euro : Gli iPhone sono gli stessi, i prezzi no. I nuovi smartphone Xs e Xs Max presentati mercoledì scorso nel quartier generale Apple in California costano più in Italia che negli altri paesi della zona euro. Lo abbiamo constatato dopo aver visitato i negozi online ufficiali dell’azienda nel vecchio Continente. Il motivo? Differente tassazione (in primis) e strategia aziendale. Andiamo con ordine. In Italia iPhone Xs parte da 1.189 euro per la ...

Eurozona - accelera il costo lavoro nel 2° trimestre : Sale il costo del lavoro nella Zona Euro, registrando nel 2° trimestre dell'anno un +2,2% . Il dato si confronta con il +2,1% del 1° trimestre, rivisto al rialzo da un +2% preliminare. Lo comunica l' ...

Zona Euro - bilancia commerciale luglio in surplus per 17 - 6 miliardi : Teleborsa, - Nel mese di luglio , il surplus commerciale dell' EuroZona è stato pari a 17,6 miliardi di Euro , in ribasso rispetto ai 21,6 mld miliardi dello stesso mese dell'anno precedente, e al di ...

Moscovici : "Piccoli fascisti in Europa. L'Italia è un problema in zona Euro". Draghi : "Il governo ha fatto danni" : La Banca centrale europea si atterrà a ciò che hanno detto il primo ministro italiano, il ministro dell'Economia e il ministro degli Esteri, e cioè che L'Italia rispetterà le regole. Il compito della ...