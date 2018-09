Equinozio d' autunno 2018 | dal 23 settembre potremo dire addio all' estate

Equinozio d’Autunno 2018 : ecco perché non sarà il 21 Settembre [DATA e INFO UTILI] : Nonostante quel che ritiene comunemente, le stagioni non cambiano sempre il giorno 21 (che sia Settembre, dicembre, marzo e giugno), infatti l’Equinozio, il primo giorno d’autunno, quest’anno cade il 23 Settembre, alle 01:54 UTC, 03:54 ora italiana. Generalmente l’Equinozio di autunno si verifica tra il 21 e il 24 Settembre, sempre in orari diversi. La variazione del momento in cui avviene è causato dalla diversa durata ...