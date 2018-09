“Entrano bestie | noi godiamo” GFVip | la ‘sparata’ choc dell’insospettabile di Mediaset

caffeinamagazine

(Di giovedì 20 settembre 2018) “Io non faccio il cast del Grande Fratello Vip, piùentrano e più siamo contenti. Più c’è materiale suino all’interno di queste macellerie e più ne godiamo“. Il Grande Fratello Vip non è ancora iniziato già volano i commenti sui personaggi che entreranno nella casa più spiata d’Italia. Questa volta a parlare non è uno della concorrenza (Rai) ma uno che inci ‘abita’ fin dai suoi esordi. A parlare è Antonio Ricci durante la conferenza stampa di presentazione di ”Striscia la Notizia”. L’argomento è il Grande Fratello Vip e il concorrente Francesco Monte, dato per ”grande escluso” fino a pochi giorni fa. “Salta Francesco Monte al: in queste ore braccio di ferro tra l’azienda ed Endemol. Pare che la candidatura di Monte non sia affatto piaciuta ai piani alti di. C’è chi parla di Pier Silvio Berlusconi e ...