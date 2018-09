Eni gas e luce incontra le Associazioni dei Consumatori : Analizzare i diversi aspetti relativi ai servizi di fornitura anche al fine di tutelare al meglio i clienti. E' stato questo l'obiettivo dell' incontro svoltosi oggi, 20 settembre, tra Eni gas e luce ...

Ambiente : “Il Biogasfattobene® è la strada per rendere sostEnibili economicamente le attività agricole” : Consorzio Italiano Biogas è main sponsor di Global Food Forum 2018, iniziativa organizzata da Farm Europe e Confagricoltura a Mezzana Bigli (Pavia) che prende il via oggi e si concluderà domani. Il Presidente del Consorzio Italiano Biogas, Piero Gattoni, interverrà all’evento portando l’esperienza della rivoluzione agro-ecologica avviata in Italia dagli agricoltori e dagli allevatori associati al CIB che, grazie al modello Biogasfattobene®, ...

Pallavolo - nuovo sponsor per la MillEnium Brescia : sulle maglie arriva Gabogas : La Millenium Brescia è lieta di annunciare Gabogas fra gli sponsor di maglia Gabogas nasce nel 1956 da un’idea del suo fondatore Giovanni Galvagni, e oggiopera in tutto il mercato nazionale della distribuzione del G.P.L. con oltre 50 dipendenti, tra addetti specializzati nella progettazione, assistenza e manutenzione di ogni impianto e trasporti, che lavorano nella sede di Vobarno e nel nuovo stabilimento di Brescia. L’innovazione, la ...

Gas radioattivo nelle scuole vicine all'Ilva : protesta dei gEnitori dei bambini : Un gruppo di cittadini del rione Tamburi di Taranto ha tenuto un sit-in davanti alla scuola Vico-De Carolis con l'intenzione di recarsi successivamente a Palazzo di città per chiedere chiarimenti, ...

La convEnienza è di casa da AutoGas Nord di None : Servizi di luce e gas per domestico e business al servizio del cliente in base alle offerte del momento, in linea con la massima trasparenza e serietà presso la sede di None dell'azienda multi ...

Energia : Grecia - compagnia del gas Depa siglerà accordo con statunitense ChEniere per esportazione Gnl : Il Forum energetico è organizzato dalla Camera di commercio ellenico-statunitense in collaborazione con l'Associazione ellenica per l'economia dell'Energia , Haee, e con il partenariato strategico ...

Alla festa della Cipolla di Cannara stand piEni e gastronomia di qualità : ... la festa propone la mostra mercato della Cipolla e dei prodotti tipici per le vie del centro storico e, come sempre, un fitto cartellone tra musica, intrattenimento, cultura, sport e solidarietà. ...

Moldova-Romania : ministri Economia firmano a Chisinau documento per estensione gasdotto Iasi-UnghEni : Bucarest, 07 set 11:25 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia romeno, Danut Andrusca, e il suo omologo moldavo, Chiril Gaburici, hanno firmato a Chisinau un documento che permette... , Rob,

Parma premiata dal Milan Pact Awards per i progetti alimentari sostEnibili della Città Creativa Unesco per la Gastronomia - : Il Milan Urban Food Policy Pact è stato sottoscritto da 177 Città nel mondo. I Sindaci di queste Città, tra cui Parma, si impegnano a sviluppare sistemi alimentari sostenibili, inclusivi, resilienti, sicuri e diversificati per garantire cibo sano e accessibile a tutti, ...

John McDonnell : privatizzare acqua - luce - gas - trEni - Poste? Inglesi rapinati e beffati - miliardi - esentasse - alle multinazionali-pirata - : Si è molto parlato di quanto costerebbe tutto questo, ma i commentatori, pronti a sparare grandi cifre, mostrano tutta la loro ignoranza in economia , eanche in storia . Quando nel 1977 l' ...

Quel gEnio senza speranza di Paul Gascoigne : Paul Gascoigne oggi ha 51 anni e ancora Quella battaglia non l'ha vinta, nonostante tutto il mondo, compresi i suoi avversari sul campo, tutti, facciano il tifo per lui, per un personaggio che ha ...

Eni annuncia scoperta a gas nel Deserto Occidentale egiziano : Teleborsa, - Eni annuncia una scoperta a gas nel Deserto Occidentale egiziano . Il pozzo è stato perforato nella concessione di East Obayed nel predetto Deserto, a circa 30 chilometri a nord-ovest ...

