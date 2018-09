Enermax Equilence - recensione

eurogamer

(Di giovedì 20 settembre 2018), con il suo vasto catalogo di alimentatori, dissipatori e ventole, è sicuramente uno dei produttori di componenti per l'assemblaggio dei PC più conosciuto al mondo. L'azienda taiwanese è infatti in attività da ben ventotto anni e in questi giorni abbiamo avuto il piacere di testare a fondo il case, che già dal nome fa intuire il suo punto di forza: la silenziosità.A colpire dell'sono infatti i pannelli fonoassorbenti che rivestono tre lati del case: in grado di mantenere silenzioso un PC con nove ventole, un potente dissipatore ad aria e una GPU con tre ventole. Ovviamente anche sotto sforzo durante le fasi di gaming più concitato. Insomma, un risultato davvero non da poco!Il primo pannello insonorizzante di cui vi parliamo è posto frontalmente, dietro alla copertura in plastica nera e lucida che contribuisce a donare alla macchina uno stile ...