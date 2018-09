Emre Can nella bufera per frasi sessiste | Non volevo offendere nessuno

Juventus - Emre Can alza un polverone : “l’espulsione di Ronaldo? Non siamo mica donne…” : Il centrocampista bianconero ha alzato un polverone per le sue parole nel post gara, correggendo poi il tiro sui social L’espulsione comminata ieri a Cristiano Ronaldo nel corso di Valencia-Juventus continua a far discutere, coinvolgendo nella polemica tifosi e addetti ai lavori. Oltre al portoghese, alquanto turbato dopo quanto avvenuto in campo, anche i suoi compagni sono rimasti sbalorditi per la decisione presa da Brych, dopo ...

Juventus - Emre Can pronto a guidare i nuovi che avanzano : TORINO - Settembre è il mese in cui apre la caccia e la cosa vale anche per quella al posto da titolare nella Juventus. Non che ad agosto i giocatori bianconeri non avessero lottato per per essere ...

Juventus-Sassuolo - Dybala ancora fuori? Perin ed Emre Can dal 1' : Dybala ancora FUORI- Due giorni al match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Sassuolo. Massimiliano Allegri valuterà il da farsi nelle prossime ore. Due le possibilità: conferma del 4-3-3 o passaggio al 4-2-3-1 con Dybala in campo dal 1′. L’attaccante argentino sarà l’ago della bilancia dell’assetto tattico bianconero. Con l’ex Palermo in campo, Allegri sarà quasi […] L'articolo Juventus-Sassuolo, Dybala ...

Ronaldo-Dybala sfidano Matuidi-Emre Can : il risultato è sorprendente : Clima disteso in casa Juventus dopo i 6 punti conquistati in due partite dalla squadra di Allegri. Ne è la dimostrazione questo video, in cui Cristiano Ronaldo e Dybala sfidano a colpi di tiri al volo ...

Germania - Loew convoca Sané. Out Emre Can e Khedira. Su Ozil : 'Esagera - in Nazionale non c'è razzismo' : Sono 3 i nuovi innesti del ct della Germania, Joachim Loew, in vista delle prossime sfide con Francia e Perù. Tra le new entry nella lista dei convocati il difensore del Paris Saint Germain, Thilo ...

Juventus : Dybala in cerca di riscatto a Parma - possibile debutto per Emre Can : La Juventus non vuole fermarsi dopo le prime due vittorie in campionato contro Lazio e Chievo. I bianconeri nel prossimo turno se la vedranno contro il Parma al Tardini [VIDEO]il quale fa registrare gia' il tutto esaurito per la sfida con i bianconeri sopratutto per vedere Cristiano Ronaldo che genera sempre un movimento di massa tra i tifosi ospiti, curiosi di vedere le sue giocate dal vivo seppure per una sera. In casa Juventus Allegri sta ...

Juve - il ruolo di Emre Can : Essenziale per Allegri su Milinkovic-Savic, determinante per la sua fisicità, ma non solo, come sottolinea il Corriere dello Sport.

Emre Can e la Juventus : effetto bestiale : TORINO - In principio era Emre Can , un centrocampista muscolato che la Juve ha prima inseguito a lungo mentre il ragazzo continuava a tingersi la faccia di rosso Liverpool e poi ha portato sotto la ...

Emre Can - uno scacchista per le geometrie della Juve da Champions : E mre Can è un 28enne gran maestro internazionale di scacchi, nonché omonimo del nuovo centrocampista della Juventus, più giovane di 4 anni. Nessuna parentela tra i due, ma una certa affinità esiste, ...