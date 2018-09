Emre Can | espulsione CR7 non al 100%

Juventus - Emre Can pronto a guidare i nuovi che avanzano : TORINO - Settembre è il mese in cui apre la caccia e la cosa vale anche per quella al posto da titolare nella Juventus. Non che ad agosto i giocatori bianconeri non avessero lottato per per essere ...

Juventus-Sassuolo - Dybala ancora fuori? Perin ed Emre Can dal 1' : Dybala ancora FUORI- Due giorni al match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Sassuolo. Massimiliano Allegri valuterà il da farsi nelle prossime ore. Due le possibilità: conferma del 4-3-3 o passaggio al 4-2-3-1 con Dybala in campo dal 1′. L’attaccante argentino sarà l’ago della bilancia dell’assetto tattico bianconero. Con l’ex Palermo in campo, Allegri sarà quasi […] L'articolo Juventus-Sassuolo, Dybala ...

Ronaldo-Dybala sfidano Matuidi-Emre Can : il risultato è sorprendente : Clima disteso in casa Juventus dopo i 6 punti conquistati in due partite dalla squadra di Allegri. Ne è la dimostrazione questo video, in cui Cristiano Ronaldo e Dybala sfidano a colpi di tiri al volo ...

Germania - Loew convoca Sané. Out Emre Can e Khedira. Su Ozil : 'Esagera - in Nazionale non c'è razzismo' : Sono 3 i nuovi innesti del ct della Germania, Joachim Loew, in vista delle prossime sfide con Francia e Perù. Tra le new entry nella lista dei convocati il difensore del Paris Saint Germain, Thilo ...

Nations League - Germania : fuori Sami Khedira ed Emre Can. Rientra Sanè : La lista dei convocati di Loew esclude i due juventini ma riapre le porte a Leroy Sanè che era stato escluso dalla rosa di Russia 2018

Convocati Germania - Loew “snobba” i bianconeri Khedira ed Emre Can : Khedira ed Emre Can non sono stati Convocati dal Ct della Germania Loew per le prossime partite della Nazionale tedesca Sono 3 i nuovi innesti del ct della Germania, Joachim Loew, in vista delle prossime sfide con Francia e Perù. Tra le new entry nella lista dei Convocati il difensore del Paris Saint Germain, Thilo Kehrer, i centrocampisti Kai Havertz, Bayer Leverkusen, e Nico Schulz dell’Hoffenheim. Nel gruppo anche Leroy Sane e ...

Germania - i primi convocati post-Mondiale : out Khedira ed Emre Can : Il ct confermato della Germania Joachim Low ha diramato la prima lista di convocati successiva al disastroso Mondiale di Russia, dove gli ex campioni del mondo sono stati eliminati alla fase a gironi per la prima volta nella loro storia. Per gli impegni di settembre contro Francia e Perù sono diverse le novità presentate dall'allenatore tedesco, che ...

Juventus : Dybala in cerca di riscatto a Parma - possibile debutto per Emre Can : La Juventus non vuole fermarsi dopo le prime due vittorie in campionato contro Lazio e Chievo. I bianconeri nel prossimo turno se la vedranno contro il Parma al Tardini [VIDEO]il quale fa registrare gia' il tutto esaurito per la sfida con i bianconeri sopratutto per vedere Cristiano Ronaldo che genera sempre un movimento di massa tra i tifosi ospiti, curiosi di vedere le sue giocate dal vivo seppure per una sera. In casa Juventus Allegri sta ...

Juve - il ruolo di Emre Can : Essenziale per Allegri su Milinkovic-Savic, determinante per la sua fisicità, ma non solo, come sottolinea il Corriere dello Sport.

Emre Can e la Juventus : effetto bestiale : TORINO - In principio era Emre Can , un centrocampista muscolato che la Juve ha prima inseguito a lungo mentre il ragazzo continuava a tingersi la faccia di rosso Liverpool e poi ha portato sotto la ...

Emre Can - uno scacchista per le geometrie della Juve da Champions : E mre Can è un 28enne gran maestro internazionale di scacchi, nonché omonimo del nuovo centrocampista della Juventus, più giovane di 4 anni. Nessuna parentela tra i due, ma una certa affinità esiste, ...

Juventus - a tutto Nedved : “club al vertice con CR7 - vogliamo vincere tutto. Emre Can? Se ne parla pochissimo” : Il vice-presidente bianconero ha fatto il punto sul momento della Juventus, soffermandosi sui nuovi acquisti, tra cui Ronaldo ‘‘Gli obiettivi della Juve non cambiano mai. Quello che conta per noi è vincere ogni partita, lo vogliamo dimostrare fin dalla partita con il Chievo”. Lo ha detto il vice presidente della Juventus Pavel Nedved a pochi giorni dall’inizio del campionato che i bianconeri proveranno a vincere per ...

Juventus-Bayern Monaco 2-0 : super Favilli - Perin insuperabile - bene Cancelo ed Emre Can -VIDEO- : JUVENTUS- BAYERN Monaco 2-0- Finisce 2-0 in favore della Juventus il primo match stagionale della compagine bianconera. Tournèe americana inaugurata con una secca vittoria contro i campioni di Germania. Decide una doppietta nel primo tempo di Andrea Favilli, prossimo al trasferimento al Genoa. Dopo 8 mesi d’infortunio, il giovane attaccante ritorno a respirare l’emozione del […] L'articolo Juventus-Bayern Monaco 2-0: super ...

Juventus - Emre Can : “obiettivo scudetto ma vogliamo la Champions” : Emre Can si è concesso ai microfoni della BBC, commentando così l’acquisto di Cristiano Ronaldo della sua Juve: “Giocare con un calciatore come Cristiano Ronaldo, forse il migliore al mondo, è fantastico. Basta vedere quello che ha fatto e tutti i gol che ha segnato negli ultimi anni. Mi fa piacere essere nella sua stessa squadra, anche se gli altri club in Italia non ne sono così felici”. Il tedesco torna così anche ...