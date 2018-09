Elena Cattaneo | La ragione è il più potente antidoto agli stregoni di tutti i

huffingtonpost

(Di giovedì 20 settembre 2018) "Bisogna tornare ad applicare rigorosamente il metodo scientifico altrimenti qualsiasi trovata può essere spacciata per una cura". Così, dottoressa, ricercatrice e senatrice a vita della Repubblica mette in guardia dalle cure-non cure.In un'intervista a La Stampa, la dottoressaesprime le sue preoccupazioni su questo tema. Sono molte le persone che a causa della disperazione subentrata a causa di una malattia, propria o di un parente, si affidano alle cure di presunti guaritori . Santoni, maghi e sensitive che in cambio di altissime ricompense economiche propinanosfortunati pazienti cure senza alcun riscontro effettivo di efficienza.La soluzione a questo marasma di informazioni fuorvianti, secondo la dottoressapuò solo essere il metodo scientifico.Se si comincia a teorizzare che in ogni ambito del sapere un'opinione vale ...