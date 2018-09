Elena Boschi i suoi recenti post al veleno su 5 Stelle; “Incapaci” e Lega; “Ladroni”

Maria Elena Boschi : "Ho spento per la prima volta il cellulare dopo 4 anni. Renzi? Non ha tutte le colpe per la sconfitta del Pd" : Ha spento per la prima volta il cellulare, dopo quattro anni, il primo giugno. Maria Elena Boschi, deputata, uno dei volti più noti del Pd, ricomincia da capo, da se stessa. Al Corriere della Sera ha ammesso di amare le "montagne russe" della sua vita e ha anche sottolineato le colpe del Pd ("Non ha sbagliato solo Renzi"). Il suo pronostico per il futuro è chiaro: "Il governo non durerà cinque anni, ma non romperanno per ...

Maria Elena Boschi pensa al futuro - ecco il suo nuovo lavoro : La Boschi torna a fare l’avvocato: entra nello studio di Bonifazi e del fratello Sa bene anche a lei che a questo giro le è andata bene. E che a Montecitorio ci è entrata solo perché ha ottenuto di farsi candidare ben lontana dalla sua Arezzo e dalle spine di banca Etruria, in quel collegio di Bolzano che è un feudo del Pd. Ma, insomma, alla prossima tornata sarà difficile proseguire con la politica. E così, Maria Elena Boschi da Laterina ...

Maria Elena Boschi torna a fare l'avvocato : con chi andrà a lavorare : Ma, insomma, alla prossima tornata sarà difficile proseguire con la politica. E così, Maria Elena Boschi da Laterina sta già guardando al 'dopo'. Come riporta Il Fatto Quotidiano , l'ex ministra ...

(VIDEO) Elena Boschi non ammette la sconfitta del PD e va contro la LEGA : Maria Elena Boschi critica il governo: “Ha già fatto danno”. E non ammette la sconfitta del Pd: “Abbiamo perdo un po’ di consenso forse…” Maria Elena Boschi torna in tv e attacca duramente l’esecutivo. E a Nicola Porro che gli chiede come mai i sondaggi siano invece dalla parte di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, l’ex sottosegretario liquida la questione parlando di una normale “luna di ...

Quarta Repubblica prima puntata 17 settembre 2018 diretta : Maria Elena Boschi : [live_placement]Quarta Repubblica prima puntata 17 settembre 2018: anticipazioniprosegui la letturaQuarta Repubblica prima puntata 17 settembre 2018 diretta: Maria Elena Boschi pubblicato su TVBlog.it 17 settembre 2018 22:00.

Colpo pesante per Elena Boschi da parte della Meloni e della Lega : Maria Elena Boschi cancellata, l’umiliazione definitiva: da Giorgia Meloni e Lega il Colpo di grazia-- Tornano le province. Nel decreto Milleproproghe c’è l’ok del governo alla richiesta di Fratelli d’Italia per tornare all’elezione diretta di presidenti e consigli provinciali, mentre la Lega ha presentato un disegno di legge per superare le norme della Delrio. Una cattiva notizia per chi sperava in ...

Maria Elena Boschi cancellata - l'umiliazione definitiva : da Giorgia Meloni e Lega il colpo di grazia : Tornano le province . Nel decreto Milleproproghe c'è l'ok del governo alla richiesta di Fratelli d'Italia per tornare all' elezione diretta di presidenti e consigli provinciali, mentre la Lega ha ...

Maria Elena Boschi : “Il Pd ha perso le elezioni per colpa dei social e delle fake news” : Per l'ex ministro Maria Elena Boschi, il Partito Democratico ha perso le elezioni a causa dei social e delle fake news: "Noi a volte ci raccontiamo la storia che abbiamo perso perché non siamo stati abbastanza nelle periferie. Io credo che abbiamo perso perché non siamo stati abbastanza sui social in modo preparato e capace di affrontare le bugie degli altri", ha dichiarato durante il suo intervento alla Festa Nazionale dell'Unità di ...

(VIDEO) Elena Boschi attacco a Salvini : “Cerca di nascondere agli italiani che è indagato!” : Maria Elena Boschi, disastroso attacco a Matteo Salvini Alla Festa dell’Unità di Bologna l’ospite d’eccezione era Maria Elena Boschi, la quale ha dedicato la maggior parte del suo intervento all’attacco forsennato di Matteo Salvini. E lo ha fatto con parole grossissime, a tratti lunari. In primis ha affermato che “il vicepremier Salvini accusa i magistrati e velatamente li minaccia, chiedendogli di occuparsi del ...

Maria Elena Boschi contro tutti alla Festa dell'Unità : 'Salvini? Fa la vittima. M5S? Maschilisti' : ... ma oggi vive come società privata dai soldi che arrivano dai gruppi parlamentari e quindi dalla politica: questa è una contraddizione evidente., ..., Non è nostra natura offendere gli avversari ...

Maria Elena Boschi - disastroso attacco a Matteo Salvini : 'Minaccia i magistrati. Ma ora gli italiani...' : Alla Festa dell'Unità di Bologna l'ospite d'eccezione era Maria Elena Boschi , la quale ha dedicato la maggior parte del suo intervento all'attacco forsennato di Matteo Salvini . E lo ha fatto con ...

Fondi Lega - Maria Elena Boschi : 'I finti onesti a 5 stelle sono tutti in ferie' : 'Che squallore questa doppia morale'. Durissimo attacco al governo giallo-verde da parte di Maria Elena Boschi, l'ex ministro prende spunto dalla decisione del tribunale del Riesame di confermare il sequestro di 49 milioni di euro [VIDEO] nell'ambito della vicenda giudiziaria che coinvolse la Lega per truffa ai danni dello Stato. La Boschi fa riferimento alle parole spavalde di Matteo Salvini e parte in un assalto frontale tramite un post sulla ...

Fondi Lega - Mussolini vs Romano : “Colpo della magistratura per distruggere un partito”. E imita Maria Elena Boschi : Bagarre a L’aria che tira estate (La7) tra l’europarlamentare Alessandra Mussolini, ex Forza Italia, e il deputato Pd, Andrea Romano. Mussolini esprime il suo totale dissenso rispetto alla decisione del Tribunale del Riesame di Genova sulla vicenda dei Fondi della Lega e attacca duramente la magistratura: “Questo è tentare di distruggere in tutti i modi un partito che ha consenso democratico, come è già successo con Berlusconi ...

Maria Elena Boschi attacca Matteo Salvini : “Io - massacrata per aver incontrato Ghizzoni. La Lega ruba 49 milioni e fa finta di niente” : L'ex ministro Maria Elena Boschi attacca Matteo Salvini: "Mettetevi nei miei panni: sono stata massacrata mediaticamente due anni per aver incontrato l’amministratore deLegato di una banca. Solo per un incontro. Ora provate a immaginare cosa potrebbe accadere a me se rubassi #49milioni e mi rifiutassi di restituirli nonostante una sentenza".Continua a leggere