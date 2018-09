Ed Sheeran | tre concerti in Italia in giugno 2019 | date e biglietti

Per Ed Sheeran tre concerti in Italia a giugno : La superstar internazionale Ed Sheeran ha annunciato nuovi concerti e date all'interno di festival in tutto il mondo, che fanno seguito al tour negli stadi in Sud Africa previsto per marzo e già sold ...

In una intervista alla Bbc aveva dichiarato di voler mettere da parte la chitarra per un po', per dedicarsi a un progetto nuovo non meglio definito. Prima, però, il cantautore inglese Ed Sheeran – fresco di nozze in gran segreto con il suo amore del liceo Cherry Seaborn – ha annunciato nuove date del tour e tappe all'interno di festival in tutto il mondo, che coinvolgeranno ...