Ed Sheeran nel 2019 a Firenze | Roma e Milano

Nel nuovo disco 'Sì' Andrea Bocelli duetta con Ed Sheeran - Dua Lipa e il figlio Matteo : Ed Sheeran, Dua Lipa, Aida Garifullina e Josh Groban: Andrea Bocelli riunisce alcuni grandi nomi della musica internazionale nel suo album ' Sì ' , in uscita in tutto il mondo il 26 ottobre per Sugar, distribuito in oltre 60 Paesi tramite Decca Record UK. Il disco contiene anche il duetto con Matteo Bocelli: il figlio ventenne del tenore che canta con il padre ' Fall ...

Biglietti in prevendita per Ed Sheeran a Roma - Milano e Firenze nel 2019 : in Italia stadio Olimpico - San Siro e Firenze Rocks : Ed Sheeran a Roma, Milano e Firenze nel 2019: sono tre i concerti dell'artista in programma nel nostro Paese il prossimo anno. Ed Sheeran mantiene la promessa e annuncia nuovi concerti in programma per il 2019. L'artista è attualmente in tour per la presentazione dell'album Divide e anche il prossimo anno lo sarà, prima della pausa che lo porterà al rilascio di un nuovo progetto discografico. L'Europa non è esclusa dalla sua tournée ...

Ed Sheeran in Italia nel 2019 con il tour mondiale : prime voci in attesa dell’annuncio ufficiale : Ed Sheeran in Italia nel 2019, in concerto per alcuni appuntamenti imperdibili a supporto del nuovo album. L'indiscrezione proviene dal profilo Twitter del suo manager, Stuart Camp, ma mancano conferme ufficiali a proposito delle date e delle location toccate dall'artista. Tali conferme, però, dovrebbero arrivare già nella giornata di domani per una prevendita dei biglietti al via dal prossimo 27 settembre. La domanda dei fan Italiani è ora ...

Ed Sheeran si schiera contro i tagli all'educazione musicale nelle scuole britanniche

Prime anticipazioni sul nuovo album di Ed Sheeran atteso nel 2019 - sperimentale o ultrapop? : Dopo l'enorme successo di Divide in mezzo mondo, il nuovo album di Ed Sheeran era stato annunciato come un progetto sperimentale, distante dai precedenti tre che hanno infranto tutti i record di permanenza nella classifica inglese e consacrato il cantante e musicista dai capelli rossi come nuovo fenomeno del pop d'autore. Il neosposo Sheeran aveva spiegato di voler realizzare qualcosa di più concettuale, di inedito e certamente di poco ...

Ed Sheeran è il cantante solista più ricco : «110 milioni nel 2018» - batte anche Cristiano Ronaldo : Da un paio d'anni ormai sulla cresta dell'onda , e il suo successo sembra non fermarsi: Ed Sheeran , 27enne cantante britannico, può vantare ora un record decisamente prestigioso. Secondo Forbes , ...