Ed Sheeran | 3 live in Italia a giugno

Ed Sheeran live in Italia! Sarà in concerto negli stadi di Roma e Milano e a Firenze Rocks : OMG The post Ed Sheeran live in Italia! Sarà in concerto negli stadi di Roma e Milano e a Firenze Rocks appeared first on News Mtv Italia.

Tom Walker / Il nuovo Ed Sheeran conquista tutti con "Leave a light on" (Battiti Live 2018) : Tom Walker, il nuovo Ed Sheeran ha conquistato tutti con la sua nuova canzone "Leave a light on". Torna in Italia dopo che lo scorso aprile è stato in concerto a Milano (Battiti Live 2018)(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 10:57:00 GMT)