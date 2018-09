È polemica su Francesco Totti per la pubblicità Dash | Sembra lo spot del Pd

ilgiornale

: #toninelli smentisce l'#onesta del #m5s: nomina Francesco #Cavallo nel CDA delle #FerrovieAppuloLucane. Un avvocato… - PaoloRoma : #toninelli smentisce l'#onesta del #m5s: nomina Francesco #Cavallo nel CDA delle #FerrovieAppuloLucane. Un avvocato… - francesco_bigno : Real Bodies a Milano, polemica per la mostra dei cadaveri: proteste per la figura in orgasmo - Tvottiano : @bea200794 @tw_cricri @enrick81 @Unstoppable__94 @tw_fyvry @mistereffe91 @famigliasimpson @ZeusMega @gabrirz1… -

(Di giovedì 20 settembre 2018)fa il testimonial per unodellae finisce nel mirino di centinaia di utenti su Facebook e Twitter.Il motivo? Lodella marca di detersivi sponsorizza un nuovo prodotto per le lavatrici di nome "Pod" e di cui il Pupone tesse le lodi, dicendo che ha messo in panchina il classico sapone liquido dopo aver fatto la scoperta, appunto, delle capsule "Pod". Lo slogan? "Io Pod. E tu?":Dove sta il "problema"? Proprio nel nome "Pod", visto che la lettera "o" è stata sostituita proprio dalla capsula tonda, che richiama il cerchio. E così, per molti,che lo storico capitano della Roma faccia da volto per il Partito Democratico, viste che le lettere rimanenti nel claim sono la "P" e la "D". Insomma, in tanti, tantissimi lo hanno accusato di fare propaganda ai dem, anziché caldeggiare la proposta commercialeper un bucato migliore.