E’ morta Inge Feltrinelli | regina dell’editoria che voleva cambiare il mondo con i libri

blogitalia.news

: ?? È morta Inge Feltrinelli, ultima grande regina dell’editoria internazionale - repubblica : ?? È morta Inge Feltrinelli, ultima grande regina dell’editoria internazionale - Agenzia_Ansa : Addio a #IngeFeltrinelli, voleva cambiare il mondo con i libri - Corriere : ?????? E' morta Inge Feltrinelli, regina dell'editoria. A novembre avrebbe compiuto 88 anni -

(Di giovedì 20 settembre 2018) Avrebbe compiuto 88 anni il prossimo novembre. In un’Italia ancora provinciale, sessant’anni fa, portò un pezzo diE’stanotteSchönthal, l’ultima grandedell’editoria internazionale. Il 24 novembre avrebbe compiuto 88 anni. Se n’è andata con la stessa riservatezza silenziosa con cui aveva l’abitudine di lasciare una festa. Non amava le cerimonie degli addii, forse perché ne aveva vissuti tanti. E la malattia e il dolore appartenevano a un suo lato privato che preferiva tenere in ombra. La chiamavano The queen of publishing, l’ultima grandedell’editoria internazionale. In un’Italia ancora provinciale, sessant’anni fa, portò un pezzo di. E nella caotica redazione di Via Andegari, laboratorio di rivoluzioni e utopie, affiancò Giangiacomonella sua impresa ...