E' morta Inge Feltrinelli | la regina dell' editoria

morta Inge Feltrinelli - “la ragazza che fotografò Fidel Castro in pigiama” : La vita di Inge Feltrinelli è stata una lunga avventura, dalla Germania a Milano e poi nel mondo. Ha conosciuto tutti i più grandi scrittori del Novecento, da "Gabo" Marquez a Hemingway. Nel 1964 si recò con Giangiacomo Feltrinelli a L'Avana, a Cuba, per convincere Fidel a scrivere le sue memorie. E lo imMortalò in una foto che rimarrà negli annali.Continua a leggere

E’ morta Inge Feltrinelli - la regina dei libri : Lutto nel mondo dell’editoria e della cultura italiana e internazionale: è morta Inge Schönthal Feltrinelli, l’ultima grande “regina dei libri”; era soprannominata “The queen of publishing”. Aveva 87 anni e da qualche tempo era malata, le sue condizioni di salute erano circondate dal massimo riserbo. Fotografa e giornalista tedesca naturalizzata italiana, l’editrice era nata a Gottinga il 24 novembre ...

morta Inge Feltrinelli - regina dell’editoria Fotostoria L’intervista : ‘Hemingway galante - non mi lasciai andare’ : Nata nel 1930 in Germania, nel 1959 sposò l’editore milanese Giangiacomo Dopo la morte del marito ne ereditò l’impero affermandosi come regina dell’editoria

morta Inge Feltrinelli - la regina dell'editoria - : Era nata in Germania 87 anni fa da una famiglia di ebrei. Fotoreporter e giornalista, dopo la scomparsa del marito nel 1972 gestì la casa editrice da lui fondata

