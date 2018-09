E' morta a 87 anni Inge Feltrinelli

Addio a Inge Feltrinelli : la 'regina dell'editoria' è morta a 87 anni : Fotoreporter e poi editrice con il desiderio di cambiare il mondo con i libri, ha avuto una vita straordinaria in cui c'è la storia del Novecento italiano ed europeo. Dopo la morte di Giangiacomo ...

Fondi Lega - il tesoriere : "Troppi 80 anni per restituirli? Tanto siamo immortali" : A margine di una conferenza stampa alla Camera, il deputato e tesoriere della Lega Giulio Centemero spiega i dettagli dell'accordo raggiunto con la procura di Genova per restituire a rate in 76 anni i ...

“Non ce l’ha fatta”. La sua vita è finita ad appena 21 anni. Era diventata un simbolo per tutti. Purtroppo - però - è morta giovanissima : Claire non ce l’ha fatta e per quanto speranzosa nella ricerca e nella medicina, in cuor suo sapeva bene cosa le stava per capitare. Era una ragazza incredibile Claire, lo avevamo capito grazie a tutti quei video-racconti che aveva fatto per raccontare la sua lotta contro la fibrosi cistica. Per anni, la ragazza aveva postato video e foto in cui documentava giorno per giorno la sua vita quotidiana. L’obiettivo era davvero ...

Petrosino. E' morta Francesca Agate - aveva 30 anni : Marsala e Petrosino piangono la scomparsa di Francesca Agate. Avrebbe compiuto 31 anni il prossimo Ottobre. Ragazza solare e vivace, Francesca era molto nota perchè era impegnata in tanti fronti, ...

Napoli. Esplosione in via don Minzoni : morta una donna di 66 anni : Una deflagrazione è avvenuta in un appartamento di via don Giovanni Minzoni, nella zona dei Quartieri Spagnoli a Napoli. È

E' morta Zienia Merton - la Sandra Benes della serie tv degli anni '70 'Spazio 1999' : Martin Landau, il mitico comandante della serie Spazio 1999, se ne è andato lo scorso luglio. Barry Morse, che interpretava il dottor Bergam, è morto dieci anni fa. Anthony 'Tony' Anholt, il braccio ...

Lutto in casa A.S. Roma - morta Maria Nanni - moglie di Franco Sensi : è stata la 'first lady' del terzo scudetto : Morta quest'oggi Maria Nanni, moglie dell'ex presidente della Roma, Franco Sensi. La donna accompagnò il marito durante la vittoria del terzo scudetto della squadra giallorossa " sei stata una grande ...

MARIA SENSI E' morta/ Aveva 75 anni la moglie dell'ex presidente della Roma - Franco : E' MORTA MARIA SENSI, moglie dell'ex presidente della Roma, Franco: Aveva 75 anni, l'annuncio da parte della figlia Rosella, a sua volta presidentessa del club(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 22:22:00 GMT)

Lutto in casa A.S. Roma – morta Maria Nanni - moglie di Franco Sensi : è stata la ‘first lady’ del terzo scudetto : Morta quest’oggi Maria Nanni, moglie dell’ex presidente della Roma, Franco Sensi. La donna accompagnò il marito durante la vittoria del terzo scudetto della squadra giallorossa “sei stata una grande donna, una moglie meravigliosa, una madre unica. Stasera hai raggiunto il tuo amato Franco. Ti vogliamo bene mamma”. Con questo post su Facebook, Rosella Sensi, ex presidente della Roma, ha annunciato la morte della madre, Maria ...

Madrid - 'la bimba è morta' ma non è vero : la rincontra dopo tanti anni : Una vicenda [VIDEO]che senza dubbio lascera' senza parole i lettori, ma che fortunatamente si è conclusa con un lieto fine. Una madre e una figlia si sono ritrovate nei giorni scorsi dopo ben 45 anni perchè la prima, al momento della nascita della sua piccola, era stata ingannata. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, Ana Belen è nata a luglio del 1973 ed è stato purtroppo uno dei tanti casi di neonati rubati. Anche se a ...

Gioco mortale - Igor muore soffocato a 14 anni : giallo a Milano : Si chiama 'blackout' il pericolosissimo Gioco che avrebbe causato la morte del quattordicenne Igor Maj a Milano. L'adolescente è stato ritrovato impiccato al proprio letto a castello, probabilmente ...

«Tua figlia è morta dopo il parto». Non era vero - la ritrova dopo 45 anni : La storia di Pilar, 69 anni, a cui avevano detto che la figlia era morta appena dopo essere venuta alla luce. Invece era stata portata via e data in adozione. Si sono ritrovate e incontrate dopo 45 anni

Esteri - Madrid : riabbraccia dopo 45 anni la figlia ritenuta morta : Esteri: Madrid (Spagna). Era il 1973, quando, dopo il parto una donna, la stessa non trova più tra sue braccia la sua piccola creatura. I sanitari le dicono che la piccola era deceduta per sopraggiunte complicazioni. La bambina, invece, era stata sottratta illegalmente alla madre per poi essere data in affidamento. dopo 45 anni le due donne si incontrano nuovamente. Nel 1973, dopo il parto, i sanitari dicono alla madre: “Tua figlia è ...

Partorisce ma «la bambina è morta» - mamma la ritrova 45 anni dopo : «Mi avevano ingannata» : Una storia decisamente incredibile e con un lieto fine, anche se nessuno potrà restituire ad un'intera famiglia il tempo perduto. Anche perché, nel caso specifico, non si tratta di...