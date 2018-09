“Doveva succedere” Caterina Balivo | lacrime in diretta tv | il momento straziante

caffeinamagazine

(Di giovedì 20 settembre 2018) Manca pochissimo. Qualche giorno, gli ultimi preparativi, poi torna L’Eredità: il quiz-game show di RaiUno, campione d’ascolti da anni e diventato un cult del piccolo schermo televisivo, da lunedì 24 riaprirà i battenti. La stagione che verrà sarà a tutti gli effetti un anno zero. Una ripartenza che non sarà semplice. Lo scorso marzo un gravissimo lutto si è abbattuto sul mondo dello spettacolo italiano: la morte di Fabrizio Frizzi ha lasciato un vuoto immenso e incolmabile. La malattia lo ha portato via all’affetto dei suoi cari, di Carlotta e Stella, di Antonella Clerici e dei tantissimi amici che negli anni di carriera lo hanno sempre apprezzato per la sua professionalità e doti umane. Tra questi vi è senza dubbio Flavio Insinna. E sarà proprio l’ex protagonista di Don Matteo a farsi carico di questa pesante ‘eredità’: toccherà al noto ...