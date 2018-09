: Bozza #DlGenova #PonteMorandi, #Autostrade verserà i soldi per la ricostruzione entro 30 giorni dalla richiesta del… - Agenzia_Ansa : Bozza #DlGenova #PonteMorandi, #Autostrade verserà i soldi per la ricostruzione entro 30 giorni dalla richiesta del… - RaiNews : Genova, crollo Ponte Morandi: superpoteri al commissario e 500 assunzioni, ecco la bozza del decreto.… - MediasetTgcom24 : Crollo ponte, bozza decreto: Autostrade versi soldi entro 30 giorni #Genova -

Autostrade dovrà versare le somme per ricostruire il ponte entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario. Lo si legge in unadel 'decreto' Il commissario straordinario opererà "in deroga ad ogni disposizione di legge" con pieni poteri, secondo la. E gli enti locali potranno assumere fino a 500 persone in 2per fronteggiare l'emergenza. Sono previsti aiuti per il trasporto pubblico locale: alla Regione andranno 22 milioni e 500 mila euro per migliorare il servizio per il 2019,20mln per rinnovo del parco mezzi.(Di giovedì 20 settembre 2018)