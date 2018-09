Di Maio | ' La pace fiscale non aiuterà i furbetti | non è un condono' - ' Olimpiadi 2026?

Manovra - Di Maio : “1 milione soglia troppo alta per la pace fiscale. Chi evade vada in galera. Aumento Iva? Fake news” : “Un milione di euro è una soglia troppo alta” come tetto entro il quale consentire ai contribuenti di sanare i contrasti con il fisco pagando un’aliquota molto bassa. “Chi evade il fisco deve andare in galera, sta nel contratto quindi si deve fare”. Il vicepremier Luigi Di Maio a Radio 24 è tornato sulla questione della pace fiscale cara alla Lega, chiarendo che il Movimento 5 Stelle non è “d’accordo su uno ...

Di Maio sulla pace fiscale : ok accordi 'saldo e stralcio' - no condoni : Non è un mistero che l’ala leghista della coalizione di governo spinga molto sull’ipotesi di cancellazione delle cartelle esattoriali pendenti, volendo rinvenire una soluzione volta ad annullare i crediti iscritti a ruolo ai danni dei cittadini. Sin dal mese di giugno Salvini proclamava la volonta' di “chiudere” tutte le cartelle di Equitalia al di sotto dei centomila euro, mantenendo la pretesa impositiva solo su una percentuale del debito, con ...

Di Maio : "Non voteremo condoni - sì alla pace fiscale""Le pensioni minime a 780 euro - sono nel contratto" : Per il vicepremier "se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d'accordo. Se invece parliamo di condoni non siamo assolutamente d'accordo". E sulle pensioni di cittadinanza Brambilla "parla a titolo personale: la pensione di cittadinanza è nel contratto di governo e lo sappiamo sia noi sia la Lega".

Di Maio : "No ai condoni - sì alla pace fiscale" "La pensione di cittadinanza è nel contratto" : Per il vicepremier "se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d'accordo. Se invece parliamo di condoni non siamo assolutamente d'accordo". E sulle pensioni di cittadinanza Brambilla "parla a titolo personale: la pensione di cittadinanza è nel contratto di governo e lo sappiamo sia noi sia la Lega".

Di Maio dice sì alla pace fiscale e no al condono : ma sono la stessa cosa : Il leader dei 5 stelle ha messo in chiaro il 'paletto' in vista della Manovra, dicendo però di essere d'accordo con la...

Di Maio sulla pace fiscale : ok accordi 'saldo e stralcio' - no condoni : Non è un mistero che l’ala leghista della coalizione di governo spinga molto sull’ipotesi di cancellazione delle cartelle esattoriali pendenti, volendo rinvenire una soluzione volta ad annullare i crediti iscritti a ruolo ai danni dei cittadini. Sin dal mese di giugno Salvini proclamava la volontà di “chiudere” tutte le cartelle di Equitalia al di sotto dei centomila euro, mantenendo la pretesa impositiva solo su una percentuale del debito, con ...

Manovra - Di Maio : M5s non voterà condono/ Le parole di Roventini sulla pace fiscale : Di Maio: M5s non voterà condono. La Manovra non sarà una passeggiata. Per Tria conti difficili e la pace fiscale sembra dividere la Lega dal suo alleato(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 15:34:00 GMT)

Di Maio : "Non voteremo condoni - solo la pace fiscale. Pensione di cittadinanza in contratto" : Per il vicepremier "se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d'accordo. Se invece parliamo di condoni non siamo assolutamente d'accordo". E sulle pensioni di cittadinanza Brambilla "parla a titolo personale: la Pensione di cittadinanza è nel contratto di governo e lo sappiamo sia noi sia la Lega".

Manovra 2019 - Di Maio su pace fiscale : non voteremo condoni : Anche la strada della pace fiscale in vista della Manovra 2019 potrebbe farsi più dura del previsto. Come se alla resa dei conti, entrambe le fazioni in campo tirassero fuori la vera maschera. “Il M5s non è disponibile a votare alcun condono“. Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico e del lavoro, Luigi Di Maio, a margine dell’esposizione internazionale delle calzature, rispondendo I giornalisti sulla pace fiscale. Consulta ...

Di Maio : "M5S non voterà i condoni Sì solo alla pace fiscale e..." : "Il Movimento 5 Stelle non è disponibile a votare nessun condono. Se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d'accordo, ma se parliamo di condoni non siamo d'accordo". Così il vice premier Luigi Di Maio, Segui su affaritaliani.it

Pace fiscale - Di Maio : ‘M5s non disposto a votare condono. Scudi di altri governi hanno creato deterrente a pagare’ : “Il M5s non è disponibile a votare alcun condono“. A due giorni dall’annuncio del sottosegretario al Tesoro Massimo Bitonci che l’intervento di Pace fiscale voluto dalla Lega avrà “un tetto di 1 milione a contribuente”, il ministro dello sviluppo economico e del lavoro Luigi Di Maio chiarisce la posizione del Movimento. “Se stiamo parlando di Pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d’accordo”, ha spiegato ...

Governo - Di Maio : “Pace fiscale? Se è un condono il M5s si opporrà. Norme dei governi precedenti permesso evasione” : “La pace fiscale nella manovra? Il M5s non è disponibile a votare nessun condono”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, arrivando alla Fiera di Rho per “Micam”, la fiera del comparto calzaturiero. “Quindi, se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio – ha aggiunto – siamo d’accordo. Se invece parliamo di condoni, non siamo assolutamente d’accordo, ...

Libia - Di Maio : "Unico modo per risolvere la questione è conferenza di pace" : "L'unico modo per risolvere la questione libica è convocare il prima possibile la conferenza di pace di cui noi stiamo parlando da mesi e che è stata anche oggetto di discussione tra il presidente ...

Pace fiscale - obiettivo 3 - 5 miliardi/ Governo - scatta nel gennaio 2019 : Di Maio rilancia : Pace fiscale, obiettivo 3,5 miliardi di euro. Ultime notizie Governo, scatterà nel gennaio 2019 per non sovrapporsi a rottamazione, Luigi Di Maio rilancia(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 15:11:00 GMT)