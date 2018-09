Di Maio a Radio24 | L' aumento dell' Iva è una fake news

quotidiano

: @OGiannino Potrebbe chiedere a Di Maio chiarimenti in occasione del prossimo collegamento con Radio24 ? Grazie - zampolex : @OGiannino Potrebbe chiedere a Di Maio chiarimenti in occasione del prossimo collegamento con Radio24 ? Grazie - fabio1963ve : Bugie! Su radio24 pochi minuti fa Di Maio ha smentito aumenti iva - massimobrugnone : #20settembre, #Olimpiadi, Di Maio a @24Mattino @Radio24_news: lo Stato non deve mettere un euro. Né in soldi né in servizi -

(Di giovedì 20 settembre 2018) "Questa storia che aumentiamo l'Iva è una, non è assolutamente vera". Così il vice premier Luigi Diintervistato damentre si trova in Cina. "In questo governo i soldi non ...