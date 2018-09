Denuncia del Papa | dilagano nuove forme di xenofobia e razzismo

"Hanno allentato i bulloni delle ruote dell'auto - volevano uccidermi". La Denuncia del Coordinatore Lega nel Nord Sardegna : "volevano uccidermi. In giornata presenterò un esposto alla Digos di Sassari per trovare i responsabili". Non ha dubbi Giovanni Nurra, Coordinatore della Lega per il Nord Sardegna. Dieci giorni fa ha rischiato di rimanere vittima di un incidente stradale: ignoti, agendo di notte, hanno allentato i bulloni che sostengono le ruote posteriori della sua auto. Per Nurra è stato di un attentato. "Potevano uccidere me e la mia famiglia", ...

Forlì - 39enne albanese invia un video alla ex del suo finto suicidio : Denunciato : Ha inscenato un suicidio inviando un video alla sua ex: per questo motivo un 39enne albanese, di professione operaio edile, è stato denunciato dai Carabinieri della locale stazione di Forlì per procurato allarme. Domenica sera infatti, 16 settembre, una donna ha chiamato in preda al panico il 112 della cittadina romagnola, annunciando con il cuore in gola che il suo ex compagno le aveva appena inviato un video-messaggio con il quale minacciava ...

Ponte Morandi - la Denuncia dei sindacati dei vigili del fuoco e polizia : “C’è amianto tra le macerie. Si tuteli la salute” : Lo avevano denunciato fin dal 28 agosto i vigili del fuoco dell’Usb: “Tra le macerie del Ponte Morandi ci sono detriti di amianto, bisogna attivare i protocolli di sicurezza”. Ma i primi controlli dell’Arpal erano risultati negativi e i lavori di rimozione delle macerie erano andate avanti, tra la perplessità degli addetti ai lavori che nei giorni scorsi hanno trovato purtroppo conferma ai loro timori. I tecnici di Spea, durante le ispezioni al ...

Elon Musk è stato Denunciato dal sub che aveva soccorso i ragazzi in Thailandia e a cui lui aveva dato del pedofilo : Elon Musk, capo di Tesla e SpaceX, è stato denunciato per diffamazione e calunnia da Vernon Unsworth, uno dei sub che avevano contribuito a salvare i 12 ragazzi (e il loro allenatore) intrappolati nella grotta in Thailandia lo scorso luglio. The post Elon Musk è stato denunciato dal sub che aveva soccorso i ragazzi in Thailandia e a cui lui aveva dato del pedofilo appeared first on Il Post.

Blitz del Nas nei negozi di Isernia : commercianti Denunciati : I controlli sono stati eseguiti anche in altri centri della provincia. A Venafro è finito nei guai un sorvegliato speciale Isernia. Attività commerciali di Isernia e della sua provincia nel mirino del ...

«Mauro Marin non vede suo figlio» : la Denuncia a Domenica Live dell'ex compagna Jessica : ROMA - Mauro Marin è diventato padre da due mesi ma non vede il figlio. A dirlo è l'ex compagna Jessica , che ha scelto Domenica Live per raccontare al sua storia con l'ex gieffino. 'Quando è nato ...

Salvini Denuncia "l'invasione di campo" dell'Anm : "Difesa è sempre legittima" : Di nuovo polemica tra il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e i magistrati. Il presidente dell'Anm, Francesco Minisci, ribadisce le critiche sul ddl sulla legittima difesa ed esprime anche preoccupazione per "una eventuale 'liberalizzazione' della vendita di armi", provocando l'immediata reazione del segretario leghista, che parla di "invasione di campo".Dopo che nelle scorse settimana lo scontro si era concentrato sull'indagine promossa ...

No Tav - 76 Denunciati per i disordini al cantiere di Chiomonte : il lancio di razzi e la risposta delle forze dell’ordine. Il video : La scorsa settimana, tra il 7 e l’8 settembre, mentre a Venaus c’era il campeggio dei No Tav, un centinaio tra antagonisti e attivisti hanno raggiunto la frazione Gravella di Chiomonte, dove era stato predisposto uno sbarramento di cemento armato con rete metallica a protezione del cantiere. Lì in un primo momento un gruppetto ha accatastato della legna sotto lo sbarramento e le ha dato fuoco. Successivamente, come si vede nel video, ...

Francavilla Fontana - Br - .Esposto-Denuncia penale depositato alla Procura della Repubblica di Lecce e a quella di Brindisi controVerrascina - ... : Il tutto in nome della scienza ma solo a parole poiché in realtà costoro prescindono da dati e da basi scientifiche e statistiche. I signori di Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Copagri non hanno ...

Concerto Ermal Meta " scatta la Denuncia all'Autorità Giudiziaria e amministrativa per la società organizzatrice del concerto : ...comportamenti che violano palesemente quanto stabilito dalle Commissioni di vigilanza statali costituite per legge con lo scopo di garantire a tutti i cittadini la fruizione di pubblici spettacoli in ...

Controlli ai locali di intrattenimento musicale a Falcone ed Oliveri. Denunciato il titolare di un lido per mancanza della documentazione. : ... gli accertamenti, permettevano di contestare ripetute violazioni all'ordinanza sindacale che disciplina gli orari in cui si possono tenere spettacoli di intrattenimento musicale.

"Ripulisce" lo scaffale dei liquori al supermercato e li nasconde nella carrozzina della figlia. Denunciato dalla polizia : UMWEB, Perugia. Nel tardo pomeriggio di martedì i poliziotti della Volante sono intervenuti presso un supermercato della periferia cittadina, a seguito di una segnalazione di furto all'interno dell'...

Bruciavano rifiuti nel forno del panificio - Denunciati : Un panificio, sito in Contrada Ciavola a Cosenza, è stato posto sotto sequestro dai militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Cosenza in collaborazione con ...

Modena. Si fa sostituire all'esame della patente da una persona che gli somiglia : Denunciato : La funzionaria della Motorizzazione in aula d'esami, si è accorta che i caratteri somatici erano differenti da quelli riportati sui documenti esibiti per l'identificazione e ha immediatamente ...