Demi Lovato ha lottato tra la vita e la morte dopo l' overdose Mamma Dianna

La mamma di Demi Lovato ha parlato del ricovero della cantante in una toccante intervista : E ha dato un aggiornamento sulle sue condizioni

Demi Lovato - la madre parla dell'overdose choc : 'mi si è fermato il cuore' : Demi Lovato ha seriamente rischiato di morire. A parlare di quanto accaduto nel luglio scorso, quando la cantante venne trovata priva di sensi nella propria abitazione dopo un'overdose di stupefacenti, è sua madre, Dianna De La Garza, intervistata da Newsmax TV.

Come procede la riabilitazione di Demi Lovato - la madre racconta i progressi verso la sobrietà (video) : La riabilitazione di Demi Lovato "sta andando alla grande" e la popstar "è felice e in salute": a confermare che il recupero procede in modo eccellente è la madre della popstar, Dianna De La Garza, che ha aggiornato i fan sullo stato di salute della figlia in una recente intervista per un canale televisivo. Demi Lovato è stata ricoverata d'urgenza in rianimazione lo scorso luglio in seguito ad un'overdose, dopo un party di compleanno ...

Selena Gomez manipolata per le dichiarazioni su Demi Lovato : “Volevo parlare del mio album e di beneficenza” : Succede anche alle grandi star, quelle che hanno enorme potere decisionale sulla determinazione dei contenuti che le riguardano, di essere usate per dare prova di cattivo giornalismo, come accaduto a Selena Gomez nel caso della copertina di Elle. La popstar ha rilasciato una lunga intervista che avrebbe dovuto essere principalmente incentrata sul suo nuovo album in uscita, sulle attività benefiche in cui è coinvolta in prima persona e infine ...

Nuovo vita - nuova casa : Demi Lovato volta pagina dopo l’overdose : voltare pagina. E’ l’imperativo di Demi Lovato che, dopo il ricovero in ospedale per overdose dello scorso 24 luglio, vuole riprendere in mano la sua vita tagliando alcuni ponti col passato. Iniziando dalla sua casa di Hollywood Hills, nella quale un mese e mezzo fa si è sentita male: «Sta vendendo la villa per concentrarsi sulla sua salute e andare avanti», ha dichiarato un insider alla testata E! News, che riporta pure l’annuncio apparso sul ...

Demi Lovato ha messo in vendita la villa dove era stata trovata incosciente : "Si sta mettendo il passato alle spalle"

Selena Gomez ha parlato di Demi Lovato per la prima volta da quando l'amica era stata ricoverata : "Ci conosciamo da quando avevo 7 anni"

Overdose Demi Lovato - parla un testimone : "Sapeva cosa stesse facendo" : Demi Lovato era a conoscenza della pericolosità delle sostanze che aveva deciso di assumere, responsabili della sua Overdose ? È quello che sostiene Brandon Johnson , 31 anni, l'uomo accusato di aver ...

Il nuovo album di Demi Lovato uscirà durante la riabilitazione? La popstar torna a lavoro per “salvare vite” : Prima dell'overdose che l'ha portata tra la vita e la morte stava lavorando al suo prossimo disco e a quanto pare non ha smesso di farlo: il nuovo album di Demi Lovato potrebbe uscire anche durante la lunga riabilitazione che l'aspetta. Nonostante sia in cura dopo il ricovero d'urgenza dello scorso luglio in seguito ad un'overdose di droga e abbia annullato il suo tour mondiale, la popstar starebbe già lavorando a nuova musica. A riferirlo ...

Il messaggio della sorella di Demi Lovato per il suo compleanno ti farà piangere : "Non è una celebrità, lei è una figlia, un'amica, mia sorella"

Demi Lovato in rehab - parlano madre e sorella : “Grazie a Dio è viva” : Come sta Demi Lovato: le nuove dichiarazioni di madre e sorella Compleanno in rehab per Demi Lovato. La cantante ha spento le 26 candeline nel centro di riabilitazione dove è entrata dopo aver passato due settimane in ospedale a seguito di una presunta overdose. L’ex stellina Disney ha confidato giorni fa che farà il possibile […] L'articolo Demi Lovato in rehab, parlano madre e sorella: “Grazie a Dio è viva” proviene da ...

Demi Lovato - compie gli anni/ La cantante di Disney Channel spegne 26 candeline - ma rimane in riabilitazione : Demi Lovato compie gli anni, spegne 26 candeline, ma dopo l'overdose rimane in riabilitazione. La cantante nata da Disney Channel è sopravvissuta a un mix di ossicodone e Fentanyl

L’overdose di Demi Lovato causata dalla ballerina Dani Vitale? “Mai usato droghe - vicenda falsa” : Si era già difesa da chi la rimproverava di averla portata ad un party pieno di droghe ed alcol, ma la ballerina Dani Vitale, 28 anni, è ancora nel mirino dei fan che la accusano di aver causato l'overdose di Demi Lovato. Dopo il ricovero d'urgenza della popstar, che è stata in terapia intensiva lo scorso luglio e dovrà entrare in riabilitazione dopo le dimissioni dall'ospedale, la ballerina del Tell Me You Love Me Tour accusata di aver ...

Demi Lovato passerà "diversi mesi" in rehab per sottoporsi a un programma "estensivo" : E tornerà più forte di prima