Decreto Milleproroghe | ecco le misure principali

(Di giovedì 20 settembre 2018) Ilè legge. Ottenuto il sì del Senato con 151 voti favorevoli, 93 contrari e due astenuti e adesso il provvedimento è pronto a entrare in vigore. Lecontenute nel testo approvato dal parlamento sono molte, come diversi i temi coinvolti.Sul tema dei vaccini, ilconferma l'idea del governo che non vi sia alcuno stop all'entrata a scuola per i bambini. La maggioranza ha approvato lo slittamento dell'obbligo di presentare la documentazione a marzo 2019, mentre i genitori dei bambini delle scuole materne e degli asili nido dovranno presentare un'autocertificazione. Mentre per quando riguarda la scuola, le graduatorie non saranno riaperte. Slitta infine l'alternanza scuola-lavoro come requisito dell'esame di Stato ed è stato prorogata all'inizio del prossimo anno scolastico l'entrata in vigore della prova Invalsi per le scuole superiori.Sul fronte ...