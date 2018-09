Il Decreto Genova resta ancora in bozza : Si tratta con l’Europa per togliere subito la concessione. Conte assicura: «Aspi non farà parte del Consorzio»

Decreto Genova - il governo tratta con l’Ue sulla formula per togliere la concessione : Manca ancora un tassello per comporre il mosaico del «Decreto Genova», al quale il governo sta lavorando per la ricostruzione di Ponte Morandi. Ma è il tassello fondamentale, che potrebbe far slittare di qualche giorno - a non prima di lunedì - la pubblicazione del testo in Gazzetta ufficiale. Da quanto filtra dall’esecutivo, il governo giallo-verd...

Prende forma il Decreto Genova. Commissario straordinario fino al 2020. In due anni 500 assunti negli enti locali : A una settimana dall'approvazione "salvo intese", quindi con la possibilità di fare modifiche, il decreto Genova ha preso forma. Assente nel giorno della commemorazione, il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli oggi è andato a trovare le famiglie che hanno dovuto lasciare la propria casa dopo il crollo del Ponte Morandi e ha portato loro il provvedimento. Il testo è stato modificato martedì con il governatore della ...

Decreto Genova - la bozza del testo : carta bianca per il commissario straordinario : Il Decreto Genova varato lo scorso 13 settembre dal governo di Giuseppe Conte sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale tra domani e sabato 22 settembre e solo a partire dalla sua pubblicazione scatteranno i 10 giorni di tempo per la nomina del commissario straordinario.Il testo definitivo non è stato ancora diffuso al pubblico, ma oggi è trapelata una bozza che non dovrebbe essere troppo diversa da quella in arrivo sulla Gazzetta Ufficiale. Da ...

Decreto Genova - Autostrade avrà 30 giorni per pagare il nuovo ponte : Autostrade dovrà mettere a disposizione i soldi per ricostruire il ponte Morandi di Genova entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario. Le imprese danneggiate dal crollo saranno esentate da imposte e contributi. Previsti risarcimenti del 100 per cento a imprese, professionisti, artigiani e commercianti che hanno subito un calo del fatturato. Il provvedimento è pronto per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale...

