Dead or Alive 6 | quattro vecchi personaggi e un nuovo stage saranno mostrati al Tokyo

Dead OR ALIVE 6 : Svelati i nuovi lottatori preferiti dai fan : DEAD OR ALIVE 6 sarà disponibile il 15 febbraio 2019 ma intanto KOEI TECMO Europe, ha rivelato che introdurrà nel gioco quattro vecchi personaggi e un nuovissimo stage al Tokyo Game Show di quest’anno, che avrà luogo dal 20 al 23 settembre. DEAD or ALIVE 6: Annunciati nuovi lottatori La prima combattente a far ritorno è Ayane. Incaricata di dar la caccia alla sua sorellastra, Kasumi, lo stile Mugen Tenshin ...

Dead Or Alive 6 ha finalmente una data di uscita : Koei Tecmo Europe è felice di annunciare che Dead Or Alive 6 sarà disponibile in tutto il mondo il 15 febbraio 2019. L’attesissimo nuovo capitolo dell’iconica serie di Team NINJA sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Steam. Chi effettuerà il pre-order per PlayStation 4 riceverà un tema esclusivo di DOA6 oltre a Nyotengu come personggio giocabile. Chi effettuerà il pre-order per Xbox One, oltre a Nyotengu come personaggio giocabile, ...

Il nuovo esplosivo trailer di Dead or Alive 6 ci presenta Leifang e Hitomi : Koei Tecmo e Team Ninja hanno rivelato ufficialmente due personaggi di ritorno nel prossimo atteso Dead or Alive 6.Probabilmente entrambe le ragazze non saranno una sorpresa, dato che se ne era già parlato in occasione dell'EVO 2018. Si tratta di Leifang e Hitomi.Ecco una descrizione in arrivo dal comunicato stampa:Read more…

Dead OR ALIVE 6 : 2 nuovi combattenti si aggiungono al roster : KOEI TECMO Europe ha annunciato l’aggiunta di due nuovi combattenti al roster di DEAD OR ALIVE 6, che vedrà quindi il ritorno dell’antagonista Rig e un’affascinante e impetuoso nuovo personaggio, Diego, che si aggiunge così all’universo di DOA. Entrambi i combattenti saranno mostrati nella prima build giocabile per i consumatori di DEAD OR ALIVE 6 all’Evolution Championship Series (Evo) 2018 ...