Dazi | Alibaba abbandona idea di creare 1 mln posti di lavoro in Usa

tgcom24.mediaset

: Dazi, schiaffo di Alibaba a Trump: salta il piano da un milione di posti - fpadovan : Dazi, schiaffo di Alibaba a Trump: salta il piano da un milione di posti - luciano_laki : Dazi, schiaffo di Alibaba a Trump: salta il piano da un milione di posti - Daniele_Manca : Dazi, schiaffo di Alibaba a Trump: salta il piano da un milione di posti, (il commercio serve per la pace non per l… -

(Di giovedì 20 settembre 2018), il colosso dell'e-commerce cinese, non ha più in programma diun milione didinegli Stati Uniti, come il suo fondatore Jack Ma aveva annunciato a gennaio 2017 in un ...