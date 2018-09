Cute Traduzione | significato in italiano del termine inglese e tutte le interpretazioni

correttainformazione

(Di giovedì 20 settembre 2018) Il” è entrato ormai a pieno titolo nel lessico di molti giovani e giovanissimi italiani e si è diffuso molto rapidamente in particolare grazie ai social, sui quali il lemma è stato letteralmente mutuato dall’. Il” però non si può definire un “prestito linguistico” della lingua italaiana poiché il suo uso non è pervasivo né tantomeno condiviso dalla intera comunità dei parlanti. L’aggettivo infatti è stato adottato da ragazzi molto giovani, che lo usano massicciamente in forma di hashtag sui social e che lo hanno reso undi prima grandezza all’interno del loro slang, del loro gergo, in particolare on-line. L’uso delquindi è prevalentemente appannaggio di una particolare fascia di età – ragazzi e ragazze prevalentemente under 30 – e non è quindi entrato nel vocabolariocome altre parole inglesi ...