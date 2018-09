Csm - è ancora impasse sul nome del nuovo vicepresidente : Ma in corsa per la poltrona di Legnini c'è anche Alessio Lanzi, professore di diritto penale dell'economia alla Bicocca e avvocato, in quota FI, che potrebbe puntare ad una diversa convergenza dei ...

Otto maschi su otto al Csm - la giustizia in Italia porta ancora i pantaloni : Siamo nel 2018, eppure la giustizia, almeno ad alti livelli, è ancora amministrata dagli uomini. Sono poche, pochissime, le donne che arrivano all'apice. Come a dire: in questo mondo grande e terribile, per riportare ordine e per far rispettare la legge, sono necessari i pantaloni. E noi siamo stanche di messaggi ottocenteschi.Sono passati più di cinquant'anni da quando nel 1963 le donne poterono entrare in magistratura. Prima ...