Cristiano Ronaldo prima espulsione in Champions e lacrime | ecco che cosa rischia

Cristiano Ronaldo espulso - sorella fuori controllo : 'Volete rovinarlo - pagherete caro' : La prima espulsione di Cristiano Ronaldo , dopo 154 partite in Champions League , avvenuta nel match di ieri, mercoledì 19 settembre contro il Valencia , ha creato molto clamore nel mondo del calcio e ...

Rosso a Cristiano Ronaldo “ingiusto” : i bookmakers rimborsano le quote : Cristiano Ronaldo è stato espulso dopo pochi minuti dall’esordio in Champions League con la nuova maglia della Juventus Il debutto in Champions con la Juventus si è interrotto bruscamente alla mezz’ora, dopo il contatto in area con Jeison Murillo. La prima espulsione europea di Cristiano Ronaldo non ha impedito ai bianconeri di vincere contro il Valencia, ma il cartellino Rosso al portoghese ha guastato la festa agli ...

Cristiano Ronaldo in lacrime dopo l’espulsione : le esilaranti reazioni del web [GALLERY] : Una gallery tutta da ridere: le esilaranti reazioni del web dopo l’espulsione di Cristiano Ronaldo e le sue lacrime in campo lacrime in campo per Cristiano Ronaldo, ieri sera, dopo l’espulsione al 29′ di Valencia-Juventus. L’attaccante portoghese è stato punito per aver tirato i capelli a Murillo dopo un contatto di gioco. Disperazione, incredulità e pianti per CR7 che, ovviamente, è diventato la star del ...

Cristiano Ronaldo espulso - le reazioni dall'estero : rassegna stampa : Non si placano le polemiche attorno alla discussa espulsione di Cristiano Ronaldo all'esordio in Champions League con la maglia della Juventus. Protagonista di un episodio controverso nel corso del ...

Champions - meme irridenti : la Spagna non fa sconti a Cristiano Ronaldo : Campeggia sulla home page di tutti i siti spagnoli la notizia dell'espulsione di Cristiano Ronaldo al 29' della sua prima apparizione in Champions con la maglia della Juventus. Stampa concorde nell'...

Cristiano Ronaldo e l'espulsione : la Juve potrà fare ricorso contro la squalifica : Qualunque sia la sanzione decisa dalla commissione disciplinare dell'Uefa, i legali della Juventus potranno tentare di ridurla attraverso testimonianze e immagini tv, eventualmente anche passando da 1 ...

Cristiano Ronaldo espulso : “è una vergogna - vogliono distruggerlo” : L’arbitro tedesco, Brych, ha punito quello che a suo dire è sembrato un fallo di reazione da parte di Cristiano Ronaldonei confronti di Murillo. CR7 dopo un contrasto, gli appoggia una mano in testa e quasi gli tira i capelli. Per il direttore di gara e i suoi assistenti è un gesto da punire col rosso. Al Mestalla la decisione suggerita a Brych di espellere Cristiano Ronaldo per la tirata di capelli su Murillo. Ma l'addizionale Marco Fritz ...

L’espulsione di Cristiano Ronaldo “illumina” la Juventus : adesso Allegri chiede la Var in Champions League dopo averla combattuta in Serie A : Nella giornata di ieri è andata in scena la giornata della fase a gironi di Champions League, importante successo della Juventus sul campo del Velencia, decisiva la doppietta di Pjanic su calcio di rigore. Brutto gesto nel primo tempo da parte di Cristiano Ronaldo, il portoghese ha tirato i capelli all’avversario Murillo ed adesso rischia da una a tre giornate di squalifica. Al termine della partita il tecnico della Juventus Allegri ...

Champions League - ecco cosa rischia Cristiano Ronaldo dopo l’espulsione : Champions League, cosa rischia Cristiano Ronaldo dopo l’espulsione? E’ questa la domanda che si stanno ponendo i tifosi della Juventus Champions League, Cristiano Ronaldo è stato espulso nella serata di ieri durante Valencia-Juventus. Una decisione, quella dell’arbitro Brych, molto discussa dal club e dai tifosi juventini, presa davvero malissimo da CR7 uscito dal campo in lacrime a seguito del rosso. Sul passato però è ...

Espulsione Cristiano Ronaldo - il commento di Bonucci : 'è arrabbiato - ma noi siamo stati squadra' : Leonardo Bonucci, l'Espulsione di Cristiano Ronaldo e la reazione della squadra: le parole del difensore della Juventus Lacrime di disperazione, ieri in campo, per Cristiano Ronaldo: l'attaccante ...

Cristiano Ronaldo espulso a Valencia - quante giornate di squalifica rischia? : espulso alla prima in Champions con la Juventus il fenomeno portoghese piange disperato e molto arrabbiato. Il contatto con Murillo, la mano sulla testa dell'avversario a terra per invitarlo a non esagerare con le reazioni plateali. Poi il cartellino rosso e l'uscita dal campo in lacrime, così è cominciata così l'avventura in Champions League di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus.--Per la prima volta in 154 presenze in Champions ...

Espulsione Cristiano Ronaldo - Fritz addizionale recidivo : nel 2010 prese un abbaglio clamoroso. VIDEO : Una spinta, Murillo cade, CR7 lo "pettina" e Brych tira fuori il cartellino rosso. Rosso? "No he hecho nada" - detto in spagnolo, ma anche "não fiz nada" in portoghese. Ronaldo è disperato ma ormai la ...

Le lacrime - umane e un po’ bambine - di Cristiano Ronaldo : Le lacrime di RonaldoLe lacrime di RonaldoLe lacrime di RonaldoLe lacrime di RonaldoLe lacrime di RonaldoLe lacrime di RonaldoLe lacrime di RonaldoLe lacrime di RonaldoCome un bambino. Cristiano Ronaldo, l’uomo che vale milioni di dollari, che ha in bacheca 5 palloni d’ori e trofei a iosa, piangeva come un bambino sul campo del Valencia. Era la sua prima volta in Champions League con la Juventus ed è uscito dal campo in lacrime per ...

Espulsione Cristiano Ronaldo - il commento di Bonucci : “è arrabbiato - ma noi siamo stati squadra” : Leonardo Bonucci, l’Espulsione di Cristiano Ronaldo e la reazione della squadra: le parole del difensore della Juventus Lacrime di disperazione, ieri in campo, per Cristiano Ronaldo: l’attaccante portoghese è stato espulso al 29′ di Valencia-Juventus, per un episodio dubbio con Murillo. Dopo un contatto, l’ex interista è caduto a terra e CR7 lo ha invitato a rialzarsi toccandolo sulla testa. Non è chiaro se ...