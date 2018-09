Cristiano Ronaldo espulso | la sorella Katia non ci sta | lo sfogo sui social

Per Cristiano Ronaldo primo rosso in 158 partite di Champions : Una punizione eccessiva comminata a Cristiano Ronaldo. Il contatto con Murillo, la mano sulla testa dell’avversario a terra per invitarlo

Champions League 2019 - Cristiano Ronaldo espulso : quante giornate rischia e quali partite salta? La Juventus non avrà CR7 contro… : Cristiano Ronaldo è stato clamorosamente espulso al 29′ di Valencia-Juventus, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Il fenomeno portoghese è stata sanzionato con un discusso cartellino giallo per avere sfiorato i capelli di Murillo dopo un innocuo contatto in area di rigore: una decisione che è parsa esagerata da parte dell’arbitro e che ha rovinato l’esordio di CR7 nella massima ...

Champions League 2019 - Valencia-Juventus 0-2 : vittoria di lusso al Mestalla! Doppietta di Pjanic su rigore - espulso Cristiano Ronaldo : La Juventus ha realizzato una vera e propria impresa nella prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio sconfiggendo il Valencia a domicilio con un rotondo 2-0. Preziosissimo colpaccio in trasferta dei bianconeri che conquistano un successo fondamentale in ottica qualificazione agli ottavi di finale, strappando tre punti di lusso grazie a una prestazione di grande cuore con la quale hanno annichilito gli spagnoli. Il successo è ...

Cristiano Ronaldo Champions League : espulso dopo mezz'ora tra Valencia e Juventus : Contrasto con Murillo durante la sfida del Mestalla: il portoghese accenna una reazione e viene espulso dall'arbitro Brych. Una sanzione eccessiva. Primo rosso in 154 partite di Champions. Cristiano Ronaldo sognava un esordio diverso in Champions League con la maglia della Juventus ma la sua partita è durata meno di mezz'ora. CR7 è è uscito visibilmente scosso, in lacrime, dopo che l'arbitro Brych gli ha mostrato il rosso, un ...

Valencia-Juventus - clamorosa espulsione di Cristiano Ronaldo : il portoghese tira i capelli a Murillo [VIDEO] : Scintille in mezzo all’area di rigore tra Ronaldo e Murillo, il portoghese reagisce alla trattenuta del colombiano e viene espulso da Brych Clamoroso colpo di scena nel primo tempo di Valencia-Juventus, Cristiano Ronaldo infatti è stato espulso in seguito ad alcune scintille avute con Murillo. Il portoghese ha atterrato il suo avversario a palla lontana, andando poi a tirarlo su energicamente. La reazione del colombiano non si è ...

